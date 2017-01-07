Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»

Бывший наставник «Терека» Ваит Талгаев стал новым главным тренером казахстанского «Тараза».

По итогам сезона-2016 «Тараз», заняв предпоследнее 11-е место, покинул казахстанскую премьер-лигу и теперь будет выступать в первом футбольном дивизионе. А двадцать лет назад, в 1996 году, Ваит Талгаев привел жамбылский клуб к победе в чемпионате Казахстана. Команду «Тараз» он тренировал в 1996 - 1997 и 2010 - 2011 годах.

С «Тереком» Талгаев работал в 2003 - 2007 годах. Под его руководством грозненцы выиграли Кубок России-2003/04. В 2012 - 2015 годах он также входил в тренерский штаб чеченского клуба. Осенью 2013 года временно исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Юрия Красножана.



