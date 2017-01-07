Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»

Источник:  Федерация футбола КазахстанаКомментарии

Бывший наставник «Терека» Ваит Талгаев стал новым главным тренером казахстанского «Тараза».

По итогам сезона-2016 «Тараз», заняв предпоследнее 11-е место, покинул казахстанскую премьер-лигу и теперь будет выступать в первом футбольном дивизионе. А двадцать лет назад, в 1996 году, Ваит Талгаев привел жамбылский клуб к победе в чемпионате Казахстана. Команду «Тараз» он тренировал в 1996 - 1997 и 2010 - 2011 годах.

С «Тереком» Талгаев работал в 2003 - 2007 годах. Под его руководством грозненцы выиграли Кубок России-2003/04. В 2012 - 2015 годах он также входил в тренерский штаб чеченского клуба. Осенью 2013 года временно исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Юрия Красножана.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли Самарис в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Самарис в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» делает все, чтобы не упустить Жар-птицу». Обзор Ловчева«Спартак» делает все, чтобы не упустить Жар-птицу». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о последних событиях РФПЛ.Президент «Терека» подтвердил переход Бериши из «Анжи»Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход 25-летнего албанского полузащитника «Анжи» Бернарда Бериша.Полузащитник «Томи» Бикфалви ждет ответа от клуба из первой пятерки РФПЛАгент румынского полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош сообщил о том, что его клиент имеет несколько предложений от клубов РФПЛ.«Терек»: Уциев и Садаев продлили контракты и будут дозаявлены после праздниковГрозненский «Терек» прокомментировал сообщение об исключении из заявки нападающего Заура Садаева и защитника Ризвана Уциева. Эти игроки будут внесены в заявку после новогодних праздников.«Терек» отзаявил Садаева и Уциева«Терек» исключил нападающего Заура Садаева и защитника Ризвана Уциева из заявки на сезон, сообщается на официальном сайте РФПЛ.«Локомотив» интересуется Веллитоном, Боли и МбенгомВ селекционных списках «Локомотива» числятся Веллитон из «Кайсериспора», Янник Боли из «Анжи» и Аблай Мбенг из «Терека», сообщает «Матч ТВ».Андрей Аршавин: Хочется, чтобы болельщики «Кайрата» увидели как можно больше голов в нашем исполнении (видео)Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поздравил болельщиков казахстанского клуба с наступающим Новым годом.Аршавин забил самый красивый гол «Кайрата» по версии клуба (видео)Гол российского полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в ворота «Тараза» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Казахстана признан лучшим по версии клуба, сообщает официальный сайт команды.Нападающий «Анжи» Бериша перейдет в «Терек»Нападающий «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в «Терек», сообщает официальный инстаграм грозненцев.К + М, Бердыев и кокаин. Главные скандалы сезонаК + М, Бердыев и кокаин. Главные скандалы сезона«Советский спорт» вспоминает самые резонансные события, произошедшие в первой части нынешнего сезона.Матчем «Урала» и «Терека» занялся отдел по борьбе с экономическими преступлениямиВ редакцию «Советского спорта» поступил ответ Генпрокуратуры России относительно матча «Урал» – «Терек» (1:4), который вызвал широкий резонанс из-за большого количества ставок на победу гостей.Букмекеры не хотят платить выигрыш за матч «Урал» – «Терек»Букмекеры не хотят платить выигрыш за матч «Урал» – «Терек»«Советский спорт» обратился к руководителю букмекерской конторы, отказавшейся выплачивать выигрыш по ставке на матч РФПЛ «Урал» – «Терек».«Терек» обсудит с Рахимовым новый контракт в конце сезона«Терек» обсудит с главным тренером Рашидом Рахимовым вопрос о заключении нового соглашения к концу нынешнего сезона, сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.Денис Колодин: В первой лиге Казахстана за полями не следят, будто в степи ворота поставилиЗащитник казахстанского «Алтая» Денис Колодин рассказал об уровне первой лиги чемпионата Казахстана.«Терек» проведет сборы в Турции и ИталииСтала известна программа зимних учебно-тренировочных сборов «Терека».Житель Казахстана попросил Кадырова наказать букмекеров за отказ в выплате выигрышаЖитель казахстанского города Алматы обратился к главе Чечни, президенту футбольного клуба «Терек» Рамзану Кадырову с просьбой наказать одну из букмекерских контор за отказ выплачивать выигрыш после окончания матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4), сообщает Informburo.kz.«Терек» интересуется защитником «Зальцбурга» ШтанглемИнтерес к защитнику «Зальцбурга» Штефану Штанглю проявляет грозненский «Терек». Об этом сообщает Spox.com.Андрей Семенов: Меня раздражает, когда говорят, что «Терек» выиграл нечестноЗащитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о своем отношении к разговорам о нечестной победе грозненской команды.«Трабзонспор» проявляет интерес к Ивелину Попову и Олегу Иванову«Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитникам «Спартака» Ивелину Попову и «Терека» Олегу Иванову, сообщает Sporx.com.
Главные новости
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
Футбол
Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»
Бокс
Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться
Хоккей
Маркус Гранлунд - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Валерий Рейнгольд: Сибирских и уральских футбольных команд в РФПЛ быть не должно
Ралли
Шестой этап «Дакара» отменен
Футбол
День в истории. Бывшему главному тренеру московского «Спартака» Андрею Чернышову - 49!
Футбол
Аршавин назвал три самых памятных матча в карьере
Баскетбол
«Лейкерс» разгромили «Майами», Мозгов набрал 5 очков
Футбол
Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не был в аду на старте сезона, но и сейчас мы далеко не раю
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
чемпионат казахстана по футболу
чемпионат казахстана по футболу