Михаил Казелин: Буду доволен, если стабильно начну бегать «пятисотку» быстрее 35 секунд

Российский конькобежец Михаил Казелин рассказал, какие задачи он ставит в своем первом полноценном взрослом сезоне.

Накануне в голландском Херенвене открылся чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье. Он впервые проходит и в классическом, и в спринтерском многоборье. Казелин перед турниром заменил в составе сборной России двукратного чемпиона мира в спринтерском многоборье Павла Кулижникова. В первый день соревнований россиянин пробежал дистанцию 500 метров за 35,86 секунды, а 1000 м - за 1.10,91.

«Буду доволен, если у меня получится разменять результат на «пятисотке» из 35 секунд, «тысячу» тоже надо бегать из 1 минуты 10 секунд. И эти результаты должны стать стабильными», - цитирует Казелина «Р-Спорт».