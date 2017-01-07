Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Казелин: Буду доволен, если стабильно начну бегать «пятисотку» быстрее 35 секунд

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский конькобежец Михаил Казелин рассказал, какие задачи он ставит в своем первом полноценном взрослом сезоне.

Накануне в голландском Херенвене открылся чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье. Он впервые проходит и в классическом, и в спринтерском многоборье. Казелин перед турниром заменил в составе сборной России двукратного чемпиона мира в спринтерском многоборье Павла Кулижникова. В первый день соревнований россиянин пробежал дистанцию 500 метров за 35,86 секунды, а 1000 м - за 1.10,91.

«Буду доволен, если у меня получится разменять результат на «пятисотке» из 35 секунд, «тысячу» тоже надо бегать из 1 минуты 10 секунд. И эти результаты должны стать стабильными», - цитирует Казелина «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборьеНаталья Воронина из-за болезни пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.Кулижников пропустит чемпионат Европы и будет готовится к чемпионату мираТренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев сообщил о планах трехкратного чемпиона мира на отдельных дистанциях, двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова.Тренер сборной России: Кулижников вошел в заявку на чемпионат ЕвропыТренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев сообщил состав национальной команды на чемпионат Европы.Кулижников пропустит чемпионат РоссииТрехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.Алексей Кравцов: Решение о чемпионате Европы в Коломне будет приниматься позднееПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал о возможном переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2018 года, который должен пройти в Коломне с 5 по 7 января.Константин Полтавец: Не надо переоценивать значение чемпионата ЕвропыГлавный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец заявил, что остался удовлетворен итогами чемпионата Европы по классическому многоборью в Минске.Денис Юсков: Не имел права рисковать здоровьем перед домашним чемпионатом мираДвукратный чемпион мира Денис Юсков объяснил, почему снялся с дистанции 10 000 метров на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.Константин Полтавец: Юскова не интересует третье место, он настраивался бороться с КрамеромГлавный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец оценил выступление двукратного чемпиона мира Дениса Юскова на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.Ольга Граф: Сабликова - в хорошем смысле сумасшедшая, буду болеть за нее в РиоБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Граф высказалась о пятикратной чемпионке Европы в классическом многоборье Мартине Сабликовой, которая планирует выступить на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в индивидуальной гонке в велоспорте.Наталья Воронина: До Сабликовой мне далеко, но свои амбиции я частично удовлетворилаЧемпионка России в классическом многоборье Наталья Воронина оценила свое выступление на чемпионате Европы в Минске, где она заняла пятое место.Сабликова стала пятикратной чемпионкой Европы в классическом многоборье, Воронина - пятаяТрехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова выиграла золото на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.Крамер стал чемпионом Европы в классическом многоборьеТрехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер победил на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.Юсков выиграл дистанцию 1500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборьеНа чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Минске (Беларусь), состоялись соревнования на дистанции 1500 метров. Победу одержал российский спортсмен Денис Юсков.Ольга Граф: Присутствует локальное утомление мышц, в посадку даже сесть не могуПризер Олимпийских игр в конькобежном спорте россиянка Ольга Граф чувствовала локальное утомление мышц в первый день чемпионата Европы в классическом многоборье и это вряд ли ей позволит хорошо проявить себя на 5000 метров.Юсков занял первое место на чемпионате Европы на дистанции 500 метров в классическом многоборьеРоссийский конькобежец Денис Юсков на чемпионате Европы, который проходит в Минске, занял первое место в классическом многоборье на дистанции 500 метров.Денис Юсков: Многоборье на ЧЕ будет интересным и без КрамераПризер чемпионатов мира и Европы по конькобежному спорту в многоборье лидер сборной России Денис Юсков считает, что соперничество в многоборье на первенстве континента будет интересным, даже если из него решит уйти голландец Свен Крамер.Наталья Воронина: Мне пока не очень нравится многоборьеЧемпионка России в классическом многоборье Наталья Воронина призналась, что у нее получаются не все виды программы.Елизавета Казелина: Понимаю, что надо учиться бегать «пятерку»Российская конькобежка Елизавета Казелина перед чемпионатом Европы в Минске призналась, что ей нужно прибавлять на дистанции 5000 метров.Наталья Воронина: Надеюсь, лед в Минске подойдет мне больше, чем в ЧелябинскеЧемпионка России в классическом многоборье Наталья Воронина высказалась о качестве льда на конькобежном стадионе «Минск-Арены», где пройдет чемпионат Европы.Лидия Скобликова: Чемпионат Европы в России прошел «без сучка и задорики»Шестикратная чемпионка мира - о завершившимся в Челябинске чемпионате Европы в классическом многоборье.
Главные новости
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
Футбол
Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»
Бокс
Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться
Хоккей
Маркус Гранлунд - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Валерий Рейнгольд: Сибирских и уральских футбольных команд в РФПЛ быть не должно
Ралли
Шестой этап «Дакара» отменен
Футбол
День в истории. Бывшему главному тренеру московского «Спартака» Андрею Чернышову - 49!
Футбол
Аршавин назвал три самых памятных матча в карьере
Баскетбол
«Лейкерс» разгромили «Майами», Мозгов набрал 5 очков
Футбол
Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не был в аду на старте сезона, но и сейчас мы далеко не раю
все новости