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День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!

Сегодня исполняется 32 года трехкратному чемпиону мира по автогонкам в классе «Формула-1» британцу Льюису Хэмилтону.

Хэмилтон родился 7 января 1985 года в английском городе Стивенидж.

В декабре 1995 года он попросил автограф у босса команды «Макларен» Рона Денниса, и сказал ему: «Привет. Я Льюис Хэмилтон. Я выиграл британский чемпионат и однажды сяду за руль вашего болида». Через три года Деннис заключил с ним контракт в рамках программы поддержки молодых пилотов.

В 2007 году Льюис стал первым темнокожим пилотом «Больших призов». В чемпионской гонке он всего одно очко уступил финну Кими Райкконену, выступавшему за «Феррари». Но уже в следующем сезоне Хэмилтон стал обладателем титула. В 2014 и 2015 годах он повторил свой успех уже с командой «Мерседес». В прошедшем сезоне он занял второе место, уступив корону напарнику Нико Росбергу.

В 2014 году по итогам голосования журнала RaceMag  Хэмилтон был признан самым невезучим гонщиком выступавшим в «Формуле-1» за последние двадцать лет. Список составлялся по общему количеству Гран-при, в которых пилот мог одержать победу, но по независящим от него причинам (заминка на пит-стопе, механический сход и т.д.) не сумел этого сделать.


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