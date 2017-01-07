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Букмекеры не видят явного фаворита в матче «Ак Барс» - «Металлург» (Мг)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу игрового дня в КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Небольшое преимущество аналитики отдают казанцам, победа которых в основное время оценивается коэффициентом 2,37. В свою очередь,  виктория уральцев идет за 2,71.

За ничью букмекеры предлагают щедрые 3,85.

Встреча в Казани начнется сегодня в 17:00 мск.

Матч

Ак Барс - Металлург Мг

Место и дата

07 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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