Букмекеры не видят явного фаворита в матче «Ак Барс» - «Металлург» (Мг)

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу игрового дня в КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Небольшое преимущество аналитики отдают казанцам, победа которых в основное время оценивается коэффициентом 2,37. В свою очередь, виктория уральцев идет за 2,71.

За ничью букмекеры предлагают щедрые 3,85.

Встреча в Казани начнется сегодня в 17:00 мск.