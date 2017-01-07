Букмекеры не видят явного фаворита в матче «Ак Барс» - «Металлург» (Мг)
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу игрового дня в КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».
Небольшое преимущество аналитики отдают казанцам, победа которых в основное время оценивается коэффициентом 2,37. В свою очередь, виктория уральцев идет за 2,71.
За ничью букмекеры предлагают щедрые 3,85.
Встреча в Казани начнется сегодня в 17:00 мск.
Матч
Место и дата
07 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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