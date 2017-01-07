Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не намерен приглашать в команду новых игроков в зимнее трансферное окно.

Instead of making any new signings, Wenger will try and resolve new contracts for several current players



Gossip https://t.co/f4aFHISp72 pic.twitter.com/3u2nb4oWBr — BBC Sport (@BBCSport) 6 января 2017 г.

По информации британских СМИ, вместо этого наставник «канониров» намерен провести интенсивные переговоры о продлении контрактов с Алексисом Санчесом, Месутом Озилом, Оливье Жиру и Санти Касорлой.

Ранее сообщалось, что Озил может вернуться в мадридский «Реал», а в услугах Санчеса заинтересованы «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

«Арсенал» в данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в чемпионате «Челси» на восемь очков.

