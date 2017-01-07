Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не намерен приглашать в команду новых игроков в зимнее трансферное окно.
Instead of making any new signings, Wenger will try and resolve new contracts for several current players— BBC Sport (@BBCSport) 6 января 2017 г.
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По информации британских СМИ, вместо этого наставник «канониров» намерен провести интенсивные переговоры о продлении контрактов с Алексисом Санчесом, Месутом Озилом, Оливье Жиру и Санти Касорлой.
Ранее сообщалось, что Озил может вернуться в мадридский «Реал», а в услугах Санчеса заинтересованы «ПСЖ» и туринский «Ювентус».
«Арсенал» в данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в чемпионате «Челси» на восемь очков.
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