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Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не намерен приглашать в команду новых игроков в зимнее трансферное окно.

По информации британских СМИ, вместо этого наставник «канониров» намерен провести интенсивные переговоры о продлении контрактов с Алексисом Санчесом, Месутом Озилом, Оливье Жиру и Санти Касорлой.

Ранее сообщалось, что Озил может вернуться в мадридский «Реал», а в услугах Санчеса заинтересованы «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

«Арсенал» в данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в чемпионате «Челси» на восемь очков.

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