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К 2020 году для российских бадминтонистов построят академию

Источник:  Лента.РуКомментарии

К Олимпиаде-2020 в Токио Национальная федерация бадминтона России (НФБР) обзаведется новым комплексом для подготовки сборной и воспитания резерва. О строительстве объекта в подмосковном Лайково «Ленте.ру» рассказал инициатор проекта, сопредседатель оргкомитета Академии бадминтона Александр Долгин.

- К проекту привлечены лучшие эксперты, те, кто разбирается в бадминтоне и сопутствующей инфраструктуре, а его реализацией займутся лучшие строители, - отметил Долгин. - Мы нацелены на мировой уровень качества: свет, пол, покрытие - это важно для бадминтона. Плюс «обвес» площадки. Сейчас в большинстве случаев это грустное зрелище: советские маленькие раздевалки, скользкие душевые, лабиринтные проходы. Логистика нулевая. Все неудобно, жестко. Спорту нужны чистота и комфорт.

Создаваемый спорткомплекс ориентируется на разные группы пользователей, в нем будут тренироваться и национальная сборная, и спортсмены-разрядники, и любители, и школьники. Необходимо тщательно спланировать сетку занятий, чтобы зал не простаивал, давал отдачу по максимуму. Здание и все необходимые стартовые инвестиции девелопер дарит, а дальше спорткомплекс должен выйти на самоокупаемость: клининг, прочие сервисы, обогрев, работа персонала и так далее. Безубыточность - финансовая цель. Важно порождать долгоиграющие истории, способные в случае чего пережить души прекрасные порывы.

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