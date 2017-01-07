Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Долгин: Ситуацию с популяризацией бадминтона выправит внедрение 3D-технологий

Источник:  Лента.РуКомментарии

Сопредседатель оргкомитета Академии бадминтона Александр Долгин поделился мнением, чего не хватает бадминтону для нормального развития.

- Чтобы пирамида тянулась ввысь, у нее должно быть прочное основание, массовость, - цитирует Долгина «Лента.ру». - У бадминтона с этим все в порядке — он стремительно входит в моду. Немаловажный аспект - смотрибельность на ТВ. Бадминтон пока плоховато смотрится на экране. Далеко не все могут понять, что на самом деле происходит на площадке, по какой траектории и с какой скоростью летит волан. Ситуацию выправит внедрение 3D-технологий. Или стоит подумать о том, чтобы, по почину настольного тенниса, переходить на гранд-волан.

Наш вклад в российский бадминтон включен в более широкую рамку: хочется помочь состояться спортивной элите — это единственная и последняя из отечественных элит, не осознавшая себя в этом статусе, и, в общем, не нашедшая того применения, той самореализации и востребованности, которой заслуживает. Спортивная элита - незадействованный человеческий капитал в нашей стране. Мастеров высоких достижений выделяет, наряду с множеством достоинств, одно редкое и особо ценное качество — в большинстве своем это люди с отличными коммуникативными способностями, способные наладить коллективное действие — то, в чем в нашей стране острая нехватка. Организовать, скоординировать, зажечь - кому как не спортсменам заниматься этим, они всю жизни в этом росли. Атлеты на выходе из большого спорта - элита, которой суждено обрести общественное признание.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Хоккей
Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиться с Хорном в австралийском Брисбене
Футбол
Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
Футбол
Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»
Бокс
Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться
Хоккей
Маркус Гранлунд - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Валерий Рейнгольд: Сибирских и уральских футбольных команд в РФПЛ быть не должно
Ралли
Шестой этап «Дакара» отменен
Футбол
День в истории. Бывшему главному тренеру московского «Спартака» Андрею Чернышову - 49!
все новости