Александр Долгин: Ситуацию с популяризацией бадминтона выправит внедрение 3D-технологий

Сопредседатель оргкомитета Академии бадминтона Александр Долгин поделился мнением, чего не хватает бадминтону для нормального развития.

- Чтобы пирамида тянулась ввысь, у нее должно быть прочное основание, массовость, - цитирует Долгина «Лента.ру». - У бадминтона с этим все в порядке — он стремительно входит в моду. Немаловажный аспект - смотрибельность на ТВ. Бадминтон пока плоховато смотрится на экране. Далеко не все могут понять, что на самом деле происходит на площадке, по какой траектории и с какой скоростью летит волан. Ситуацию выправит внедрение 3D-технологий. Или стоит подумать о том, чтобы, по почину настольного тенниса, переходить на гранд-волан.

Наш вклад в российский бадминтон включен в более широкую рамку: хочется помочь состояться спортивной элите — это единственная и последняя из отечественных элит, не осознавшая себя в этом статусе, и, в общем, не нашедшая того применения, той самореализации и востребованности, которой заслуживает. Спортивная элита - незадействованный человеческий капитал в нашей стране. Мастеров высоких достижений выделяет, наряду с множеством достоинств, одно редкое и особо ценное качество — в большинстве своем это люди с отличными коммуникативными способностями, способные наладить коллективное действие — то, в чем в нашей стране острая нехватка. Организовать, скоординировать, зажечь - кому как не спортсменам заниматься этим, они всю жизни в этом росли. Атлеты на выходе из большого спорта - элита, которой суждено обрести общественное признание.