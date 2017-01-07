Александр Долгин: Вижу в бадминтоне эталонный спорт и не понимаю, почему в Китае он в 100 раз популярнее

Сопредседатель оргкомитета Академии бадминтона Александр Долгин не вполне доволен тем, как данный вид спорта развит в нашей стране.

- Когда люди любят что-то, когда всем сердцем вовлечены в дело, они не станут лукавить, фальшивить, юлить, «химичить». Они исходят из интересов дела. Не стесняются спросить профессионалов, не боятся критики, ничего не решают кулуарно. Я вижу в бадминтоне эталонный спорт и, честно говоря, не понимаю, почему в России в него играют мало, в сто раз меньше, чем в Китае.

Бадминтон комфортный, толерантный и очень современный. Это аристократичный вид спорта. Полтора века назад в него играли в Англии. Древние греки играли. Уж не знаю, какими ракетками. Впрочем, надо полагать, у них не было недостатка в струнах из воловьих жил. Медиками из института Гельмгольца доказано, что бадминтон улучшает зрение: глазные мышцы тренируются не меньше, чем все остальные. Родителям геймеров-очкариков стоило бы взять это на заметку. У бадминтона, как и у настольного тенниса, относительно низкие экономические барьеры входа, - рассказал Долгин в интервью «Ленте.ру».

Напомним, академия для российских бадминтонистов должна быть открыта в 2020 году.

