Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Долгин: Вижу в бадминтоне эталонный спорт и не понимаю, почему в Китае он в 100 раз популярнее

Источник:  Лента.РуКомментарии

Сопредседатель оргкомитета Академии бадминтона Александр Долгин не вполне доволен тем, как данный вид спорта развит в нашей стране.

- Когда люди любят что-то, когда всем сердцем вовлечены в дело, они не станут лукавить, фальшивить, юлить, «химичить». Они исходят из интересов дела. Не стесняются спросить профессионалов, не боятся критики, ничего не решают кулуарно. Я вижу в бадминтоне эталонный спорт и, честно говоря, не понимаю, почему в России в него играют мало, в сто раз меньше, чем в Китае.

Бадминтон комфортный, толерантный и очень современный. Это аристократичный вид спорта. Полтора века назад в него играли в Англии. Древние греки играли. Уж не знаю, какими ракетками. Впрочем, надо полагать, у них не было недостатка в струнах из воловьих жил. Медиками из института Гельмгольца доказано, что бадминтон улучшает зрение: глазные мышцы тренируются не меньше, чем все остальные. Родителям геймеров-очкариков стоило бы взять это на заметку. У бадминтона, как и у настольного тенниса, относительно низкие экономические барьеры входа, - рассказал Долгин в интервью «Ленте.ру».

Напомним, академия для российских бадминтонистов должна быть открыта в 2020 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Хоккей
Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиться с Хорном в австралийском Брисбене
Футбол
Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
Футбол
Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»
Бокс
Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться
Хоккей
Маркус Гранлунд - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Валерий Рейнгольд: Сибирских и уральских футбольных команд в РФПЛ быть не должно
Ралли
Шестой этап «Дакара» отменен
Футбол
День в истории. Бывшему главному тренеру московского «Спартака» Андрею Чернышову - 49!
все новости