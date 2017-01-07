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Никита Курбанов: ЦСКА в первую очередь надо наладить игру в защите

Источник:  ИзвестияКомментарии

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение от «Реала» (85:95) в 16-м раунде регулярного чемпионата Евролиги.

- «Реал» - хорошая команда, бегущая, имеющая много снайперов, но пропускать 50 очков за первую половину игры - это очень много, - цитируют игрока «Известия». - Во второй 20-минутке мы также не справились с нападением мадридцев и уступили. Поэтому в первую очередь нам надо наладить игру в защите. Сезон продолжается, все в наших руках. В команде нет уныния, это не путь ЦСКА. Через бой, доверие и поддержку друг к другу мы должны преодолеть этот трудный отрезок.

Матч

Реал - ЦСКА - 95:85

Место и дата

06 января 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция

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