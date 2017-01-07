Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пакьяо может сразиться с Хорном в австралийском Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в 2017 году может провести поединок с австралийцем Джеффом Хорном.

10 января в Лос-Анджелесе потенциальный поединок обсудят промоутеры боксеров: Дин Лоунерган из Duco Events (Хорн) и Боб Арум из Top Rank (Пакьяо).

По данным издания Brisbane Courier-Mail, встреча может состояться 23 апреля на Suncorp Stadium в Брисбене, штат Квинсленд, Австралия.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо может выйти на ринг с Теренсом Кроуфордом, однако, по словам многолетнего тренера филиппинца Фредди Роуча, американец выдвинул чрезмерные финансовые требования.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Абель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехАбель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о работе с Геннадием Головкиным и поделился мыслями о причинах падения интереса к боксу.Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.Василий Ломаченко: С удовольствием бы принял бой против ПакьяоЧемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко рассказал, что он думает о возможности боя против Мэнни Пакьяо. Он сказал, что готов выйти на ринг против филиппинца.Миллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-всеМиллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-всеForbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории.Фредди Роуч: Реванш – это вопрос времени и денегИзвестный тренер Фредди Роуч надеется, что его подопечные Денис Лебедев проведет реванш с Муратом Гассиевым.Фредди Роуч: Все понимают, кто фаворит в поединке Лебедев – ГассиевТренер Дениса Лебедева Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим подопечным и Муратом Гассиевым.Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца и отмечает главные события на профессиональном ринге.Фредди Роуч: Думаю, Головкин может сменить весовую категорию ради боя с КовалевымИзвестный американский тренер Фредди Роуч рассказал о перспективе поединка россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина. Он допустил, что Головкин ради этого может сменить весовую категорию.Заломать Пакмэна. Готов ли Василий Ломаченко бросить вызов легенде?Заломать Пакмэна. Готов ли Василий Ломаченко бросить вызов легенде?«Советский спорт» приводит возможные сценарии развития карьеры двукратного олимпийского чемпиона после его победы над Николасом Уолтерсом.«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Советский спорт» вспоминает скандальные боксерские поединки из прошлого.Цена репутации. Спасут ли Ковалев и Уорд мировой бокс?Цена репутации. Спасут ли Ковалев и Уорд мировой бокс?«Советский спорт» объясняет, почему главный бой 2016 года просто не имеет права разочаровать болельщиков.Джесси Варгас: Мой бой с Пакьяо был очень близким, почти равнымЭкс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джесси Варгас прокомментировал свое поражение в поединке с Мэнни Пакьяо.Фредди Роуч: Думаю, повторный бой Пакьяо – Мэйвезер состоитсяТренер знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч полагает, что его подопечный проведет еще один поединок с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим.Григорий Дрозд: Пакьяо всем и все доказал, пора подумать о семьеРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд выразил мнение, что филиппинцу Мэнни Пакьяо следует завершить профессиональную карьеру.Как судья Моретти отдал шесть раундов сопернику Пакьяо? Разбор бояКак судья Моретти отдал шесть раундов сопернику Пакьяо? Разбор боя«Советский спорт» провел анализ боя за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).Мэнни Пакьяо: Я сохранял осторожность, но старался нокаутировать Варгаса в каждом раундеФилиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свою победу над Джесси Варгасом в бою за чемпионский пояс WBO в полусреднем весе.Пакьяо получит 4 миллиона долларов за бой с ВаргасомГонорар филиппинца Мэнни Пакьяо за бой с Джесси Варгасом составит по меньшей мере 4 миллиона долларов США.Пакьяо вернулся. Надолго? Филиппинец вновь чемпион мираПакьяо вернулся. Надолго? Филиппинец вновь чемпион мира«Советский спорт» наблюдал за тем, как «Пэкмен» вернулся в бокс.Пакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBOПакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBOФилиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив американца Джесси Варгаса.
Главные новости
Хоккей
Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиться с Хорном в австралийском Брисбене
Футбол
Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
Футбол
Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»
Бокс
Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться
Хоккей
Маркус Гранлунд - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Валерий Рейнгольд: Сибирских и уральских футбольных команд в РФПЛ быть не должно
Ралли
Шестой этап «Дакара» отменен
Футбол
День в истории. Бывшему главному тренеру московского «Спартака» Андрею Чернышову - 49!
все новости
Джеффри Хорн
Джеффри Хорнвсе новости
Фредди Роуч
Фредди Роучвсе новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости