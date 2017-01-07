Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву
Сегодня вечером состоится встреча молодежной сборной России по хоккею в аэропорту Шереметьево.
7 января в 18:35 команда прибудет в терминал Е московского аэропорта Шереметьево рейсом компании AirFrance из Парижа. Планируется, что тренерский штаб и хоккеисты сборной примут участие в пресс-брифинге.
Напомним, российская «молодежка» завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2017, который проходил в Канаде. В полуфинале подопечные Валерия Брагина уступили будущим чемпионам американцам в серии буллитов, а в матче за третье место нанесли поражение команде Швеции.
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция