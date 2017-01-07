Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву

Сегодня вечером состоится встреча молодежной сборной России по хоккею в аэропорту Шереметьево.

7 января в 18:35 команда прибудет в терминал Е московского аэропорта Шереметьево рейсом компании AirFrance из Парижа. Планируется, что тренерский штаб и хоккеисты сборной примут участие в пресс-брифинге.

Напомним, российская «молодежка» завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2017, который проходил в Канаде. В полуфинале подопечные Валерия Брагина уступили будущим чемпионам американцам в серии буллитов, а в матче за третье место нанесли поражение команде Швеции.