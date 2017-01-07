Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву

Дмитрий Спирин, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня вечером состоится встреча молодежной сборной России по хоккею в аэропорту Шереметьево.

7 января в 18:35 команда прибудет в терминал Е московского аэропорта Шереметьево рейсом компании AirFrance из Парижа. Планируется, что тренерский штаб и хоккеисты сборной примут участие в пресс-брифинге.

Напомним, российская «молодежка» завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2017, который проходил в Канаде. В полуфинале подопечные Валерия Брагина уступили будущим чемпионам американцам в серии буллитов, а в матче за третье место нанесли поражение команде Швеции.

Матч

Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).

Место и дата

05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бронза» нашей «молодежки» ничем не хуже американского «золота»«Бронза» нашей «молодежки» ничем не хуже американского «золота»Дмитрий Пономаренко призывает критиков нашей команды объективно оценить результаты молодежного чемпионата мира.Молодежная сборная России по хоккею вернется в Москву в субботуМолодежная сборная России по хоккею вернется в Москву вечером 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.Почему с наградами молодежного ЧМ прокатили Капризова и Самсонова?Почему с наградами молодежного ЧМ прокатили Капризова и Самсонова?Обозреватель «Советского спорта» удивляется выбору лучших игроков молодежного чемпионата мира.Взгляд из Канады: «Русские не были так уж сильны. Они взяли бронзу – это подвиг»Взгляд из Канады: «Русские не были так уж сильны. Они взяли бронзу – это подвиг»Пришла пора изучить, что о сборной России пишут после бронзового матча против шведов (2:1 ОТ).Тома Шабо: У меня есть титул MVP, но мое сердце разбитоЗащитник молодежной сборной Канады Тома Шабо, признанный самым ценным игроком чемпионата мира в Монреале и Торонто, после финала с США (4:5 Б) оценил свою игру на турнире.Россия сыграет в группе со Швецией и Чехией на МЧМ-2018Стали известны составы групп на следующий молодежный чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в Баффало.«Американец опять забил между ног вратарю!» Драма Канады в финале – золото у США«Американец опять забил между ног вратарю!» Драма Канады в финале – золото у СШАОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о финале молодежного чемпионата мира, в котором победу одержала сборная США.Валерий Брагин: Я сказал ребятам – «Забудьте о США. Вся страна с нами…»Валерий Брагин: Я сказал ребятам – «Забудьте о США. Вся страна с нами…»Главный тренер сборной России Валерий Брагин после бронзового матча со шведами (2:1 ОТ) подвел итоги молодежного чемпионата мира.Валерий Брагин: Считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнираГлавный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, кого считает лучшими игроками турнира.Валерий Брагин: Было очень сложно найти слова перед матчем за третье местоГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру за третье место с командой Швеции (2:1 ОТ).Михаил Сергачев: Мы наиграли на бронзовую медаль МЧМЗащитник молодежной сборной России Михаил Сергачев прокомментировал бронзовые медали национальной команды на МЧМ-2017.Денис Гурьянов: Сам в шоке от своего голаНападающий сборной России Денис Гурьянов прокомментировал победу в матче за третье место МЧМ-2017 со Швецией (2:1 ОТ).Самсонов и Капризов вошли в символическую пятерку МЧМ-2017Два хоккеиста сборной России Илья Самсонов и Кирилл Капризов вошли в символическую пятерку лучших игроков молодежного чемпионата мира 2017 по версии журналистов.Бронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утраБронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Капризов стал лучшим бомбардиром МЧМ-2017Нападающий сборной России Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира-2017.Сборная США в финале МЧМ обыграла канадцев, дважды уступая в две шайбыВ финальном матче Молодежного чемпионата мира Сборная США в серии буллитов обыграла канадцев со счетом 5:4БИлья Самсонов: Все старались, бились, мы постоянно были единым целымГолкипер сборной России Илья Самсонов прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место на Молодежном чемпионате мира.Кирилл Капризов: Мы сражались до конца, знали, что бронзовая медаль - это тоже наградаКапитан хоккейной сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место на Молодежном чемпионате мира.Воробьев установил рекорд сборной по числу голевых передач на МЧМНападающий сборной России Михаил Воробьев на Молодежном чемпионате мира отдал десять результативных передач, что стало рекордом в российской истории МЧМ.Молодежная сборная России – сильнейшая в мире! Наши это сегодня подтвердилиМолодежная сборная России – сильнейшая в мире! Наши это сегодня подтвердилиДмитрий Пономаренко подводит итоги молодежному чемпионату мира-2017. И аплодирует высочайшей стабильности нашей команды.
Главные новости
Хоккей
Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиться с Хорном в австралийском Брисбене
Футбол
Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
Футбол
Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»
Бокс
Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться
Хоккей
Маркус Гранлунд - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Валерий Рейнгольд: Сибирских и уральских футбольных команд в РФПЛ быть не должно
Ралли
Шестой этап «Дакара» отменен
Футбол
День в истории. Бывшему главному тренеру московского «Спартака» Андрею Чернышову - 49!
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости