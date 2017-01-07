«Крылья Советов» не получали предложений по Молло и Паскуато

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб не получал конкретных предложений по футболистам Йоанну Молло и Кристиану Паскуато.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Молло со стороны «Зенита» и «Локомотива», а к Паскуато - со стороны «Спартака».

«Если поступит конкретное предложение, мы его, конечно, рассмотрим, но на данный момент таковых нет. Сами игроки - профессионалы, и о своем желании уйти руководству не заявляют», - прокомментировал ситуацию Шашков.

В этом сезоне на счету Молло пять мячей в 10 играх. Паскуато, в свою очередь, отметился одним голом в 12 матчах.





