Уэсли Снейдер: Я бы поехал в Китай за 15 миллионов евро в год

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, на каких условиях он был бы готов продолжить карьеру в чемпионате Китая.

- Мне должны предложить нечто намного большее, чтобы я поехал в Китай. Например, я бы перешел туда ради зарплаты 15 миллионов евро в год и трехлетнего контракта, – заявил Снейдер.

Отметим, что 32-летний голландец в Турции получает 5 миллионов евро в год. В его контракте с «Галатасараем» прописана сумма отступных для зарубежных клубов – 7,5 миллиона евро.

В 2010 году Уэсли Снейдер в составе миланского «Интера» выиграл Лигу чемпионов.

