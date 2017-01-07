Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Крис Фрум: WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключений

Источник:  BBCКомментарии

Трехкратный победитель генеральной классификации «Тур де Франс» британский велогонщик Крис Фрум выступил за дальнейшее ужесточение антидопинговой политики.

- В 2013 году я чувствовал, что не просто готов использовать TUE на последней неделе «Тура». В моральном отношении я не мог решиться на такой шаг.

Думаю, что WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключений, чтобы их легитимность не ставилась под сомнение. Это было бы хорошо для спорта в целом, - заявил Фрум.

Напомним, Крис Фрум выигрывал «Тур де Франс» в 2013, 2015 и 2016 годах. Дважды он становился бронзовым призером в индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Фрум дважды в карьере получал TUE против астмы – в мае 2013 года и апреле 2014.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Насри может быть дисквалифицирован за допинг на четыре годаПолузащитнику «Севильи» Самиру Насри, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», грозит четырехлетняя дисквалификация. Футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.«Русские хуже Армстронга». Экс-гендиректор ВАДА призывает нанести «удар в лицо»«Русские хуже Армстронга». Экс-гендиректор ВАДА призывает нанести «удар в лицо»Россию продолжают третировать на спортивной политической арене.Глава IAAF: Добавим еще 12 российских спортсменов в международный пул тестированияМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) добавит еще 12 российских спортсменов в международный пул тестирования. Об этом в заявил глава IAAF Себастьян Коу в специальном пресс-релизе опубликованном на сайте организации.Глава IAAF: Мы продолжим искать независимую систему контроля российских атлетовМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продолжит искать надежные системы независимого тестирования российских спортсменов. Об этом в заявил глава IAAF Себастьян Коу в специальном пресс-релизе опубликованном на сайте организации.Томас Бах: МОК будет расширять сферу действий профессора МакларенаПрезидент МОК Томас Бах рассказал о технологии дальнейших разбирательств в отношении допинговых случаев в России.Ольга Зайцева: Если в списке WADA всплывет моя фамилия, подам в суд на РодченковаДвукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свое отношение к расследованию допинговых случаев в российском биатлоне.«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков рассказал, как в команде пережили сообщение об отстранении лыжников от соревнований.Городские власти Тронхейма готовы вместо Тюмени провести финал КМ по лыжным гонкамГородские власти норвежского Тронхейма выразили намерение провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась российская Тюмень.Баздырева дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилКак сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), российская легкоатлетка Анастасия Баздырева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.Сергей Тарасов: А наказали невиновных, российских болельщиков!Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о решении исполкома IBU и о том, кто пострадал от переноса этапа Кубка мира из Тюмени.Президент Федерации биатлона Норвегии: Было бы неправильно проводить чемпионат мира в России. Обсудим это на следующем конгрессеПрезидент Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик считает необходимым перенести чемпионат мира-2021 из России. Напомним, что турнир планировалось провести в Тюмени.15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в РоссииДва российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.Алексей Кравцов: Решение о чемпионате Европы в Коломне будет приниматься позднееПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал о возможном переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2018 года, который должен пройти в Коломне с 5 по 7 января.Публикация решения исполкома IBU по российским биатлонистам перенесена на часСегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADAЧетырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.Анна Богалий: Ни один бойкот еще не привел ни к чему хорошемуДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий поделилась мнением о допинг-скандале в российском биатлоне.Вячеслав Фетисов: WADA хочет помочь нам построить систему по борьбе с допингомЗнаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов рассказал о своей встрече с генеральным директором WADA Оливером Ниггли, которая прошла в октябре 2016 года.Союз биатлонистов Великобритании: Будем бойкотировать этап Кубка мира в ТюмениГенеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон заявил, что спортивная организация планирует поддержать бойкот этапа Кубка мира в Тюмени, который состоится в первой половине марта.Алексей Кравцов: Строить непроверенные теории – несправедливо по отношению к чистым спортсменамПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает, что неправильно заниматься догадками относительно того, кто упоминается в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Ан попросил ISU сообщить, упоминается ли он в докладе МакларенаШестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан попросил Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить ему, фигурирует ли его имя в докладе независимой комиссии WADA, которая работала под руководством Ричарда Макларена.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины. Онлайн
Биатлон
Виролайнен - вторая в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Футбол
Сердар Таски: Скоро присоединюсь к «Спартаку» на зимних сборах. Я всем доволен
MMA
Атлетическая комиссия штата Калифорния протестирует Емельяненко на допинг перед боем с Митрионом
Биатлон
Максим Цветков: По юношам мы были выше Йоханнеса Бе на две головы
Велошоссе
Крис Фрум: WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключений
Хоккей
Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиться с Хорном в австралийском Брисбене
Футбол
Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
все новости
WADA
WADA