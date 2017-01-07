Крис Фрум: WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключений
Трехкратный победитель генеральной классификации «Тур де Франс» британский велогонщик Крис Фрум выступил за дальнейшее ужесточение антидопинговой политики.
- В 2013 году я чувствовал, что не просто готов использовать TUE на последней неделе «Тура». В моральном отношении я не мог решиться на такой шаг.
Думаю, что WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключений, чтобы их легитимность не ставилась под сомнение. Это было бы хорошо для спорта в целом, - заявил Фрум.
Напомним, Крис Фрум выигрывал «Тур де Франс» в 2013, 2015 и 2016 годах. Дважды он становился бронзовым призером в индивидуальных гонках с раздельным стартом.
Фрум дважды в карьере получал TUE против астмы – в мае 2013 года и апреле 2014.
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