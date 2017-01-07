Максим Цветков: По юношам мы были выше Йоханнеса Бе на две головы

Биатлонист Максим Цветков сравнил методики подготовки спортсменов в России и в западных странах.

- Возьмем детский спорт. У нас очень рано заставляют показывать максимальный результат. Дети занимаются не для себя, своего здоровья или развития. От ребенка, еще не сформировавшегося человека, требуют результат. В итоге часто получается, что спортсмены в юношах показывают очень хороший результат, а потом теряются, пропадают, потому что появляются проблемы, в том числе со здоровьем.

В Европе все иначе. Тот же Йоханнес Бе – отличный пример. Мы с ним бегали по юниорам и юношам еще. Так вот по юношам были выше него на две головы. Он относился к спорту так: «Я занимаюсь биатлоном и еще много чем». Не зацикливался, не ограничивал себя. И только когда перешел в профессиональный спорт, изменил свою жизнь. Результаты видят все, - рассказал Цветков.

Напомним, 23-летний норвежец Йоханнес Бе является трехкратным чемпионом мира.

Сегодня в 13:30 по московскому времени в немецком Оберхофе стартует мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира.



