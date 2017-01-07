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Владимир Петров: У ЦСКА своя программа, у СКА - своя

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров поделился мнением о соперничестве столичных армейцев со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

У ЦСКА и СКА сегодня по 104 очка, но у армейцев Москвы на две победы больше. Рады возвращению хорошо знакомой по прошлым чемпионатам первой позиции в таблице КХЛ?
- Мы не торопимся с выводами - в Лиге практически каждый день что-то меняется. Но, безусловно, радует то, что ЦСКА гнет свою линию, стабильно идет по дистанции регулярного чемпионата. При этом доверяем молодым хоккеистам, средний возраст у ЦСКА, видимо, один из самых низких в Лиге.

- Ожидали, что СКА потерпит четыре поражения подряд и за считанные дни упустит преимущество в десять очков?
- У ЦСКА своя программа, у СКА - своя. Честно скажу, мы пристально за нашими одноклубниками из Санкт-Петербурга не следим. Знаем, что сегодня у армейцев спаренные матчи с динамовцами - у нас в Минске, у них - в Риге. Каждый делает свою работу.

- Как объяснить такой спад СКА?
- Все мои мысли - о ЦСКА. Питер в своих проблемах разберется сам - без помощи со стороны.

- Некоторые специалисты говорят, что время паузы на Евротур СКА основательно нагрузился - и сейчас попал в яму. Версия?
- В паузу нагружались все. Вот и весь мой комментарий.

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