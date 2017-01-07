Сергей Светлов: На МЧМ-2017 сборная России показала крепкий, стабильный результат

Олимпийский чемпион Сергей Светлов оценил выступление сборной России на завершившемся в Канаде молодежном чемпионате мира.

Напомним, команда Валерия Брагина завоевала бронзовые медали, одолев в матче за третье место сборную Швеции (2:1 О.Т.)

- Какую оценку поставите нашей бронзовой молодежке?

- Соглашусь с теми специалистами, которые еще до старта мирового первенства называли 1997-й год рождения не самым урожайным для хоккейной России. И если учесть достаточно ограниченные кадровые возможности, то российская команда показала крепкий, стабильный результат. Хотя мы, люди, приученные к победам сборной СССР на всех уровнях, безусловно, воспринимаем нынешние достижения без излишнего оптимизма.



- Кого выделите в составе нашей сборной?

- Прежде всего связку нападающих Капризов - Воробьев, которая, кстати, выделялась и в «Салавате» в некоторых матчах регулярного чемпионата КХЛ. Немножко смазал буллиты против американцев вратарь Самсонов, но в конце концов на штрафных бросках сборная США не так давно останавливала и самого Бобровского. Так что потенциал Самсонова очевиден. Как и защитника-универсала Рыкова. Персонально переживал и за другого нападающего - Дениса Гурьянова, которого два года назад в 17-летнем возрасте наш штаб подключал к играм «Лады». Не могу сказать, что Гурьянов ровно провел турнир, но в кубковых матчах смог заметно прибавить. Прежде всего во встрече с американцами, в которой, на мой взгляд, стал лучшим в нашей команде. Умение выстрелить именно в плей-офф - самое ценное для любого хоккеиста.