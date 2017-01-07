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Атлетическая комиссия штата Калифорния протестирует Емельяненко на допинг перед боем с Митрионом

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Атлетическая комиссия штата Калифорния будет курировать допинг-тестирование российского тяжеловеса Федора Емельяненко перед поединком с американцем Мэттом Митрионом.

- Допинг-тестирование бойцов будет проводить атлетическая комиссия Калифорнии, - цитирует агентство ТАСС президента промоушена Bellator Скотта Кокера.

Ранее стало известно, что прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights. 

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