Максим Цветков: Психология помогает в спорте. Но не в том случае, когда тебе лезут в голову

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, почему он принял решение не работать со спортивным психологом, приставленным к национальной команде.

- С командой одно время ездил психолог. Перед Олимпиадой в Сочи ездил. Я с ним не работал, не видел необходимости. Психология помогает в спорте. Но не в том случае, когда тебе в голову лезут и начинают там свои порядки устанавливать. Можно воспользоваться отдельными методами. Например, есть метод фокусировки, когда учишься концентрироваться на каком-то конкретном действии. Например, на рубеже лучше не думать, что надо бежать гонку, что будет какое-то продолжение, надо сфокусироваться на стрельбе и все. Ставить конкретные задачи и последовательно их решать.

Все зависит от того, насколько человек способен сам настроиться. Я вот стараюсь не зацикливаться: проиграл – проиграл, выиграл – выиграл. Бывает обидно, но я на этом не зацикливаюсь. В любом случае нужно продолжать работу над собой, - рассказал Цветков.

Сегодня в немецком Оберхофе проходит мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира.





