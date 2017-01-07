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Ухов первым из российских легкоатлетов выполнил норматив для участия в ЧМ-2017

Источник:  ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту Иван Ухов стал победителем «Рождественских стартов» в Екатеринбурге с результатом 2 метра 30 сантиметров.

Таким образом, спортсмен, выступающий за Москву и Мордовию, стал первым российским легкоатлетом, кому удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа.

Кроме того, Ухов превысил лучший результат сезона в мире. Этой зимой выше всех прыгали (на 2,20) турок Мэтлин Догу и белорус Павел Селиверстов.

Второе место на «Рождественских стартах» занял Дмитрий Семенов (2,27), третье - Арсений Расов (2,24).

Напомним, российские спортсмены сейчас не могут выступать в международных соревнованиях из-за дисквалификации ВФЛА. Атлеты должны получать от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные разрешения.

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