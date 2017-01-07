Сердар Таски: Скоро присоединюсь к «Спартаку» на зимних сборах. Я всем доволен

Защитник «Спартака» Сердар Таски не подтвердил информацию о своем готовящемся переходе в турецкий «Трабзонспор».

- В прессе появляется много слухов, но они не соответствуют действительности. Я травмировал колено, не играл в последних пяти матчах чемпионата России. Я приехал в Германию для лечения, и за это время я ни разу не был в Стамбуле, не вел никаких переговоров. Скоро присоединюсь к «Спартаку» на зимних сборах, мы идем на первом месте в чемпионате, у меня с командой еще 1,5 года действующего контракта, и я всем доволен, - цитирует Таски Ajansspor.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист присоединится к турецкой команде в Анталье, где «Трабзонспор» проводит сборы.

В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах красно-белых, в которых отметился одним забитым мячом. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.



