Андрей Лунев: В Петербурге толком ничего не видел. Только пробки

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

- Я в Петербурге еще толком ничего не видел. Пробки только видел.

- Больше, чем в Уфе?

- Это несравнимо. В Уфе нет пробок. Вообще, рад вернуться сюда. Благодарен «Уфе», что дали проявить себя, поверили. Спасибо всем, начиная от уборщиц и охранников и всех администраторов до игроков. Футболистам отдельное спасибо, я им уже все сказал. Благодарю болельщиков, эти полтора года в Уфе - самые приятные моменты моей карьеры. Надеюсь, дальше будет лучше. Буду еще приезжать к вам в Уфу. Надеюсь, пустите и угостите чашкой чая, - сказал Лунев в эфире «Уфа ТВ».

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Напомним, контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года, сумма трансфера не сообщается. По данным СМИ, стоимость трансфера составила 4 миллиона евро.

По оценке Transfermarkt.de, трансферная стоимость Лунева составляет 500 тысяч евро. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.