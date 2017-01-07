Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков - шестой

Французский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Лидер общего зачета Кубка мира Фуркад ушел на дистанцию восьмым, но в сложных погодных условиях он безукоризненно отработал на огневых рубежах. В результате, 10-кратный чемпион мира обошел второго призера - немца Арнда Пайффера более, чем на минуту. Третьим стал итальянец Доминик Виндиш, опередивший в финишном створе титулованного норвежца Эмиля Хегле Свендсена.

Лучшим из россиян на трассе сегодня стал Антон Бабиков (шестое место).



«Советский спорт» провел текстовую трансляцию гонки.

Сегодня в 16:40 по Москве на старт пасьюта в Оберхофе выйдут женщины.

Кубок мира

4-й этап

Оберхоф (Германия)

Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км. Четыре огневых рубежа.

1 (8). Мартен Фуркад (Франция) – +36.45,7 (0+1+0+0=1 промах)

2 (15). Арнд Пайффер (Германия) – +1.09,9 (0+0+1+2=3)

3 (3). Доминик Виндиш (Италия) – +1.32,4 (0+0+3+2=5)

4 (7). Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – +1.32,6 (1+1+2+1=5)

5 (5). Эрик Лессер (Германия) – +1.36,1 (0+0+2+3=5)

6 (18). Антон Бабиков (Россия) – +1.40,7 (0+0+5+0=5)

10 (13). Максим Цветков (Россия) – +2.03,9 (0+1+0+3=4)

16 (24). Антон Шипулин (Россия) – +2.28,9 (0+3+1+1=5)

18 (11). Дмитрий Малышко (Россия) – +2.30,8 (1+2+2+1=6)

31 (33). Юрий Шопин (Россия) – +4.10,9 (2+3+0+2=7)