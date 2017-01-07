Дортмундская «Боруссия» предложит за Смолова 10 миллионов евро
По информации немецкого таблоида Bild, дортмундская «Боруссия» планирует сделать «Краснодару» предметное предложение о переходе нападающего сборной России Федора Смолова.
В составе немецкого клуба Смолов может заменить колумбийского форварда Адриана Рамоса, которым активно интересуются китайские клубы.
Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16, в 29 проведенных матчах забив 20 мячей.
В текущем первенства страны на счету Федора - 10 голов. Также он 5 раз поражал ворота соперников «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.
За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два мяча. В частности, он принял участие в Евро-2016.
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