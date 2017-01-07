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Нонито Донэйр может провести бой с Оскаром Вальдесом в марте

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет организовать бой филиппинского экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Нонито Донэйра с обладателем титула WBO в полулегком весе Оскаром Вальдесом.

«Мы работаем над организацией поединка в полулегком весе между Донэйром и чемпионом WBO Оскаром Вальдесом уже в марте.

Если Донэйр победит Вальдеса, то станет возможным его  реванш с Магдалено. Но на данный момент речи о незамедлительном реванше не идет», — цитирует промоутера BoxingScene.

Напомним, что в ноябре прошлого года 34-летний филиппинец проиграл по очкам проспекту Джесси Магдалено.

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