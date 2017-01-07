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Агент: Информация о продаже «Байером» Эрнандеса за 25 млн евро лжива

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эдуардо Эрнандес, агент нападающего «Байера» Хавьера Эрнандеса, опроверг данные, что немецкий клуб планирует продать футболиста.

Накануне СМИ сообщили, что «Байер» готов расстаться с 28-летним мексиканцем за 25 миллионов евро. Главным претендентом на форварда называется «ПСЖ».

«Во-первых, утверждение, что у Хавьера плохие отношения с партнерами по команде и клубом – большая ложь, - цитирует агента La Aficion. – Во-вторых, неправда и то, что клуб позволит ему уйти за 25 миллионов евро. Просочившаяся в прессу информация явно имеет дурные цели. Она призвана очернить репутацию Хавьера. А он даже не думает о том, чтобы покинуть клуб».

Напомним, Эрнандес, более известный в футбольном мире как Чичарито, перейдя в «Байер» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2015 года, ярко заиграл в новом клубе, забив в 43 матчах 26 голов. Однако старт нынешнего сезона ему не удался - он выходил на поле в 23 встречах и отличился семь раз.

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