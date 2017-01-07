Каролина Плишкова выиграла турнир в Брисбене

24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира WTA в австралийском Брисбене.

В финальном матче, который продолжался 1 час и 7 минут, Плишкова уверенно переиграла француженку Ализе Корне в двух партиях.

Для Каролины это седьмой титул на турнирах WTA. В данный момент чешка занимает шестую строчку в мировом рейтинге.

Напомним, в 2016 году Плишкова дошла до финала US Open, где уступила в трех сетах первой ракетке мира Анжелик Кербер.



Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала