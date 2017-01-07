Каролина Плишкова выиграла турнир в Брисбене
24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира WTA в австралийском Брисбене.
В финальном матче, который продолжался 1 час и 7 минут, Плишкова уверенно переиграла француженку Ализе Корне в двух партиях.
Для Каролины это седьмой титул на турнирах WTA. В данный момент чешка занимает шестую строчку в мировом рейтинге.
Напомним, в 2016 году Плишкова дошла до финала US Open, где уступила в трех сетах первой ракетке мира Анжелик Кербер.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Корне А. (Франция) - 6:0, 6:3
Место и дата
07 января 12:00, , Онлайн-трансляция
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