Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал1 : 0Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каролина Плишкова выиграла турнир в Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира WTA в австралийском Брисбене.

В финальном матче, который продолжался 1 час и 7 минут, Плишкова уверенно переиграла француженку Ализе Корне в двух партиях.

Для Каролины это седьмой титул на турнирах WTA. В данный момент чешка занимает шестую строчку в мировом рейтинге.

Напомним, в 2016 году Плишкова дошла до финала US Open, где уступила в трех сетах первой ракетке мира Анжелик Кербер.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Корне А. (Франция) - 6:0, 6:3

Место и дата

07 января 12:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Надежда Петрова официально завершила карьеруРоссийская теннисистка Надежда Петрова удалена из пула спортсменов, тестируемых на допинг, как завершившая карьеру. Об этом сообщает официальный сайт ITF.Плишкова обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в БрисбенеМатч 1/2 финала турнира WTA между чешкой Каролиной Плишковой и украинкой Элиной Свитолиной завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Плишковой.Ализе Корне: Мугуруса играла не так, как обычно41-я ракетка мира Ализе Корне прокомментировала выход в финал турнира WTA Brisbane International.Корне стала первой финалисткой турнира в Брисбене41-я ракетка мира Ализе Корне вышла в финал турнира WTA Brisbane International.Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в БрисбенеРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в австралийском Брисбене.Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туреРоссиянка Светлана Кузнецова минувшей ночью одержала 601-ю победу в профессиональной карьере.Павлюченкова проиграла Гергес в первом круге турнира в ОклендеРоссиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в новозеландском Окленде.Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира на турнире в ОклендеВторой номер рейтинга WTA американка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира, проходящего в Новой Зеландии.Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных событий утра среды.WTA. Брисбен. 1/8 финала. Кузнецова победила Айяву, Кербер сыграет с Барти и другие матчиРезультаты матчей 1/8 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).Кузнецова обыграла Айяву и вышла в 1/4 финала турнира в БрисбенеМатч второго раунда турнира WTA в Брисбене (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дестани Айявой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Кузнецовой.Брисбен. WTA. 1/16 финала. Кузнецова обыграла Чирико, Стосур уступила Мугурусе и другие матчиРезультаты матчей 1/16 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разрядеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Брисбене. Наш дуэт победил пару Дарья Юрак - Анастасия Родионова со счетом 6:2, 6:2.Кузнецова вышла во второй круг турнира в БрисбенеРоссиянка Светлана Кузнецова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Брисбене.Первак не смогла выйти в основную сетку турнира в БрисбенеРоссийская теннисистка Ксения Первак уступила американке Саше Викери в матче первого раунда квалификации турнира в Брисбене (Австралия).Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом ОганяномВторая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.Александр Медведев: Жалко, что Иванович не приедет в ПетербургБывший президент КХЛ, генеральный директор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев высказался о решении Аны Иванович завершить спортивную карьеру.Шамиль Тарпищев: В следующем году Кузнецова может победить на одном из турниров «Большого шлема»Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре петербургской теннисистки Светланы Кузнецовой.Шамиль Тарпищев: Шараповой нужно быть готовой к тому, что зрители будут болеть против нееПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от возвращения в WTA-тур Марии Шараповой.
Главные новости
Биатлон
Антон Бабиков: Взял весь ветер на себя и не смог с ним справиться
Теннис
Каролина Плишкова выиграла турнир в Брисбене
Футбол
Агент: Информация о продаже «Байером» Эрнандеса за 25 млн евро лжива
Футбол
Дортмундская «Боруссия» предложит за Смолова 10 миллионов евро
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков - шестой
Биатлон
Виролайнен - вторая в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Футбол
Сердар Таски: Скоро присоединюсь к «Спартаку» на зимних сборах. Я всем доволен
MMA
Атлетическая комиссия штата Калифорния протестирует Емельяненко на допинг перед боем с Митрионом
Биатлон
Максим Цветков: По юношам мы были выше Йоханнеса Бе на две головы
Велошоссе
Крис Фрум: WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключений
все новости
Ализе Корне
Ализе Корневсе новости
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour