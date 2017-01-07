Московское «Динамо» всухую обыграло «Кузню»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил московскому «Динамо» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Юусо Хиетанен, Ансель Галимов и Мартиньш Карсумс.
Сибирский клуб по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции, столичная команда идет пятой на Западе.
11 января «Металлург» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Динамо» 9 января встретится в гостях с «Куньлунем».
Матч
Металлург Нк - Динамо - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Голы:
Хиетанен (Кашпар), 43:26 (0:1). Галимов (Фёдоров), 49:22 (0:2). Карсумс (Кашпар), 50:15 (0:3).
Место и дата
07 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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