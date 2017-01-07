Московское «Динамо» всухую обыграло «Кузню»

Тим Сестито: Сможем победить СКА, если сыграем так же, как с ЦСКА, и реализуем пару моментов

Нападающий рижского «Динамо» Тим Сестито оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:2) и поделился ожиданиями от встречи с петербургским СКА.