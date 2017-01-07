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Московское «Динамо» всухую обыграло «Кузню»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил московскому «Динамо» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У победителей отличились Юусо Хиетанен, Ансель Галимов и Мартиньш Карсумс.

Сибирский клуб по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции, столичная команда идет пятой на Западе.

11 января «Металлург» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Динамо» 9 января встретится в гостях с «Куньлунем».

Матч

Металлург Нк - Динамо - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы:

Хиетанен (Кашпар), 43:26 (0:1). Галимов (Фёдоров), 49:22 (0:2). Карсумс (Кашпар), 50:15 (0:3).

Место и дата

07 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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