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Антон Бабиков: Взял весь ветер на себя и не смог с ним справиться

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.

- Я настраиваюсь на позитив. Попасть в цветочную церемонию – это плюс для меня.

На третьем рубеже я допустил тактическую ошибку, пришел в конце группы. Одно время Мартен Фуркад шел позади всех. Несмотря на то, что здесь встречный ветер и все пытаются его избежать, Мартен перестроился в центр группы. Я не оценил, почему он это сделал. Когда пришел на рубеж, понял, что ветер дует мне в спину, а все уже прятались друг за другом, в первую очередь – за мной. Получается, я взял весь ветер на себя, не смог с ним справиться.

Плюс сегодня холодно, я принял решение бежать в толстых перчатках. Это доставляет дискомфорт в стрельбе. Поэтому на рубеже не мог вообще ничего сделать. Тем не менее, решил, что нет смысла стоять и пытаться бороться с ветром, приседать и так далее. Знал, что на этом рубеже мне уже ничего не поможет.

На финишном кругу были шансы побороться, конечно. Все-таки была достаточно плотная борьба. Но ребята были сильнее сегодня. Я испытывал на трассе некоторый дискомфорт. Понимал, что сегодня вряд ли смогу показать свою хорошую скорость, - цитирует Бабикова официальный сайт СБР.

Лидер общего зачета Кубка мира Фуркад ушел на дистанцию восьмым, но в сложных погодных условиях он безукоризненно отработал на огневых рубежах. В результате, 10-кратный чемпион мира обошел второго призера - немца Арнда Пайффера более, чем на минуту. Третьим стал итальянец Доминик Виндиш, опередивший в финишном створе титулованного норвежца Эмиля Хегле Свендсена.

Лучшим из россиян на трассе сегодня стал Антон Бабиков (шестое место).

Сегодня в 16:40 по Москве на старт пасьюта в Оберхофе выйдут женщины.

Кубок мира

4-й этап

Оберхоф (Германия)

Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км. Четыре огневых рубежа.

1 (8). Мартен Фуркад (Франция) – +36.45,7 (0+1+0+0=1 промах)

2 (15). Арнд Пайффер (Германия) – +1.09,9 (0+0+1+2=3)

3 (3). Доминик Виндиш (Италия) – +1.32,4 (0+0+3+2=5)

4 (7). Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – +1.32,6 (1+1+2+1=5)

5 (5). Эрик Лессер (Германия) – +1.36,1 (0+0+2+3=5)

6 (18). Антон Бабиков (Россия) – +1.40,7 (0+0+5+0=5)

10 (13). Максим Цветков (Россия) – +2.03,9 (0+1+0+3=4)

16 (24). Антон Шипулин (Россия) – +2.28,9 (0+3+1+1=5)

18 (11). Дмитрий Малышко (Россия) – +2.30,8 (1+2+2+1=6)

31 (33). Юрий Шопин (Россия) – +4.10,9 (2+3+0+2=7)

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