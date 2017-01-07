Дмитрий «Ditya Ra» Миненков стал игроком Vega Squadron

Дмитрий «Ditya Ra» Миненков официально стал игроком Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.



Стоит отметить, что Миненков выступал за коллектив в качестве стенд-ина на турнире Royal Arena #2, в котором «акулы» одержали победу.



«Я рад, что теперь буду выступать под знаменами «акул». Я настроен на упорный труд и надеюсь, что мы с ребятами сможем порадовать наших болельщиков отличными результатами на ближайших турнирах и, конечно же, сумеем отобраться на киевский Мейджор», — сказал Дмитрий «Ditya Ra» Миненков.



«Я хочу поприветствовать Дмитрия в составе Vega Squadron и надеюсь, что он поможет нам выйти на высокий уровень. Он отлично проявил себя в пробный период как игрок, нацеленный на работу в команде, а это именно то, чего нам не хватало в последнее время. С ним атмосфера в команде стала более спокойной и комфортной для всех игроков. В текущем составе коллектив продолжает готовиться к квалификациям на ближайшие LAN-турниры и приложит все усилия для попадания на первый в истории СНГ-Мейджор» — прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.



Состав Vega Squadron:



Сергей «God» Брагин

Андрей «Mag» Чипенко

Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля

Акбар «SoNNeikO» Бутаев

Дмитрий «Ditya Ra» Миненков



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