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Дмитрий «Ditya Ra» Миненков стал игроком Vega Squadron

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Дмитрий «Ditya Ra» Миненков официально стал игроком Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Стоит отметить, что Миненков выступал за коллектив в качестве стенд-ина на турнире Royal Arena #2, в котором «акулы» одержали победу.

«Я рад, что теперь буду выступать под знаменами «акул». Я настроен на упорный труд и надеюсь, что мы с ребятами сможем порадовать наших болельщиков отличными результатами на ближайших турнирах и, конечно же, сумеем отобраться на киевский Мейджор», — сказал Дмитрий «Ditya Ra» Миненков. 

«Я хочу поприветствовать Дмитрия в составе Vega Squadron и надеюсь, что он поможет нам выйти на высокий уровень. Он отлично проявил себя в пробный период как игрок, нацеленный на работу в команде, а это именно то, чего нам не хватало в последнее время. С ним атмосфера в команде стала более спокойной и комфортной для всех игроков. В текущем составе коллектив продолжает готовиться к квалификациям на ближайшие LAN-турниры и приложит все усилия для попадания на первый в истории СНГ-Мейджор» — прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.

Состав Vega Squadron:  

Сергей «God» Брагин  
Андрей «Mag» Чипенко  
Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля  
Акбар «SoNNeikO» Бутаев
Дмитрий «Ditya Ra» Миненков

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