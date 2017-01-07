Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спортивный директор «Краснодара»: Мы не планируем расставаться со Смоловым, но готовы рассмотреть предложение

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал интерес к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии».

- Смолов - наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть, - цитирует Зинина агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» готова заплатить за нападающего сборной России 10 миллионов евро.

 

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16, в 29 проведенных матчах забив 20 мячей.

В текущем первенства страны на счету Федора - 10 голов. Также он 5 раз поражал ворота соперников «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два мяча. В частности, он принял участие в Евро-2016. 

Перейдет ли Самарис в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Отпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛОтпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Челси» может вернуть защитника Аке из «Борнмута»«Челси» в этом месяце может вернуть защитника Натана Аке из «Борнмута», за который игрок выступает на правах аренды, сообщает Goal.Агент: Информация о продаже «Байером» Эрнандеса за 25 млн евро лживаЭдуардо Эрнандес, агент нападающего «Байера» Хавьера Эрнандеса, опроверг данные, что немецкий клуб планирует продать футболиста.Дортмундская «Боруссия» предложит за Смолова 10 миллионов евроПо информации немецкого таблоида Bild, дортмундская «Боруссия» планирует сделать «Краснодару» предметное предложение о переходе нападающего сборной России Федора Смолова.Таски остается, за Смолова готовы заплатить 10 миллионов евроТаски остается, за Смолова готовы заплатить 10 миллионов евро«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Сердар Таски: Скоро присоединюсь к «Спартаку» на зимних сборах. Я всем доволенЗащитник «Спартака» Сердар Таски не подтвердил информацию о своем готовящемся переходе в турецкий «Трабзонспор».Уэсли Снейдер: Я бы поехал в Китай за 15 миллионов евро в годПолузащитник «Галатасарая» и сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, на каких условиях он был бы готов продолжить карьеру в чемпионате Китая.«РБ Лейпциг» не планирует продавать Форсберга «Ливерпулю»Руководство немецкого клуба «РБ Лейпциг» не собирается расставаться с полузащитником сборной Швеции Эмилем Форсбергом.«Ювентус» намерен приобрести Доннарумму за 40 миллионов евроРуководство «Ювентуса» видит в 17-летнем голкипере Джанлуиджи Доннарумме преемника Джанлуиджи Буффона.Калинич будет зарабатывать 12 миллионов евро в год в случае перехода в китайский клубНападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В случае перехода он получит солидное увеличение зарплаты.Янник Боли: У меня нет контракта с каким-либо агентомНападающий «Анжи» Янник Боли на своей странице в Instagram попросил болельщиков не доверять информации о его возможном уходе из махачкалинского клуба.Дзадза станет игроком «Валенсии»Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза перейдет в «Валенсию». Об этом сообщают испанские СМИ.Самедов не будет участвовать в выкупе своего трансфера у «Локомотива»Переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак» пока не увенчались успехом. Они будут продолжены после праздников.Китайский клуб готов платить полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли миллион долларов в неделюК полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют интерес в Китае. В случае перехода он получит солидную зарплату.Дибала предпочитает перейти в «Реал», а не в «Барселону»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала хочет стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евроНападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За этот клуб с нового сезона будет выступать бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Форвард ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай»Нападающий ЦСКА Витиньо может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал Fotospor.Зоран Тошич: «Трабзонспор» сделал мне предложение, но я хочу остаться в ЦСКАСербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». Он отметил, что предпочел бы остаться в ЦСКА.«Краснодар» заинтересовался форвардом «Перуджи»«Краснодар» может приобрести 19-летнего ивуарийского форварда итальянской «Перуджи» Жаном-Армелем Дроле. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.«Челси» хочет подписать ЛьорентеИнтерес к нападающему «Суонси» Фернандо Льоренте проявляет «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Онлайн
Футбол
Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду»
Биатлон
Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Футбол
Руни забил 249-й гол и догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Дубль Лемтюгова помог «Авангарду» обыграть «Локомотив»
Футбол
Валерий Рейнгольд: Желаю удачи Семаку, но будет очень тяжело
Биатлон
Антон Бабиков: На третьем рубеже меня просто сдувало
Футбол
Агент: Луческу не намерен отпускать Кришито. Ситуация с Боккетти, надеюсь, скоро разрешится
Футбол
Спортивный директор «Краснодара»: Мы не планируем расставаться со Смоловым, но готовы рассмотреть предложение
Теннис
Каролина Плишкова выиграла турнир в Брисбене
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы