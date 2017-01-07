Спортивный директор «Краснодара»: Мы не планируем расставаться со Смоловым, но готовы рассмотреть предложение

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал интерес к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии».



- Смолов - наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть, - цитирует Зинина агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» готова заплатить за нападающего сборной России 10 миллионов евро.

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16, в 29 проведенных матчах забив 20 мячей.

В текущем первенства страны на счету Федора - 10 голов. Также он 5 раз поражал ворота соперников «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два мяча. В частности, он принял участие в Евро-2016.

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