Агент: Луческу не намерен отпускать Кришито. Ситуация с Боккетти, надеюсь, скоро разрешится

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти, рассказал о будущем своих клиентов в «Зените» и «Спартаке» соответственно.

- Интерес к Кришито со стороны «Марселя» - это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико.

По Боккетти переговоры продолжаются, я разговариваю с Александром Жирковым (член совета директоров «Спартака» - Прим.ред), однако новостей пока нет. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится, - цитирует агента ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кришито - одна из целей «Марселя» на зимнее трансферное окно. Французские издания отмечали, что за трансфер итальянца клубу нужно заплатить 12 миллионов евро. Контракт защитника с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

У Боккетти соглашение со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2017 года. Ранее Д'Амико сообщал, что защитник хочет продлить контракт с московским клубом, за который он выступает с января 2013 года после перехода из «Рубина».

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