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«Сибирь» обыграла «Витязь» благодаря дублю Окулова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома взяла верх над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Константин Окулов (дважды) и Зак Бойчак, у гостей – Роман Горак и Александр Панков.

Клуб из Новосибирска занимает на данный момент девятое место в Восточной конференции, подмосковная команда идет девятой на Западе.

11 января «Сибирь» сыграет на выезде с «Северсталью», а «Витязь» днем ранее встретится в гостях с «Куньлунем».

Матч

Сибирь - Витязь - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы:

Окулов 12:29 (1:0). Горак (Афиногенов), 16:23 (1:1). Панков (Головков, Макеев), 18:28 (1:2). Бойчук (Алексеев, Мишарин), 29:54 (2:2). Окулов (Миловзоров, Наумов), 44:43 (3:2).

Место и дата

07 января 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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