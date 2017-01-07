Антон Бабиков: На третьем рубеже меня просто сдувало

Антон Бабиков, который финишировал шестым в пасьюте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, объяснил, как так вышло, что он промахнулся на третьем рубеже пять раз.

– Антон, вы довольны гонкой? Или червячок грызет?

– Я стараюсь сохранять позитивный настрой, поскольку есть слишком много червячков, которые меня грызут. Но в любом случае попасть в число участников цветочной церемонии – безусловный плюс для меня.

– Что случилось на том рубеже, где вы промахнулись пять раз? При том все остальные рубежи вы прошли чисто.

– Да, я стрелял 0-0-5-0. Я допустил тактическую ошибку, когда мы приехали на этот рубеж. Мы шли большой группой, и я увидел, что Мартен, который бежал позади всех, перестроился в центр. Сначала я не сообразил, почему он это сделал, но когда встали, понял. Я оказался с краю и прикрывал всех от ветра, а меня сдувало. А Мартену в центре было стрелять комфортнее. Плюс из-за низкой температуры я принял решение бежать в толстых перчатках. Это тоже не доставляло удобства при стрельбе. Я понимал, что на этом рубеже мне уже ничего не поможет, но выжидать не стал, стрельнул, как мог, и побежал дальше.

– На финишном круге были шансы побороться за медаль?

– Шансы есть всегда, но все же ребята, с которыми я бежал, были посильнее меня.