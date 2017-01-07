Дубль Лемтюгова помог «Авангарду» обыграть «Локомотив»
«Авангард» дома взял верх над «Локомотивом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Николай Лемтюгов (дважды) и Илья Михеев, у гостей – Владислав Гавриков и Денис Мосалев.
Омичи по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, ярославцы идут четвертыми на Западе.
11 января «Авангард» сыграет в Петербурге со СКА, а «Локомотив» 9 января примет рижское «Динамо».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически