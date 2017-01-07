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Валерий Рейнгольд: Желаю удачи Семаку, но будет очень тяжело

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».

«Хочется пожелать Семаку хороших результатов. Нужно проявлять себя. Многое зависит от резерва и финансовых возможностей. Одно дело – сидеть за спиной главного тренера и валять дурака. Другое дело сама работа главным тренером. Сразу будут требовать результата.

Например, как проявил себя Дмитрий Хохлов в «Кубани». Без работы до сих пор. Под жирным вопросом сейчас будущее Игоря Шалимова и Сергея Кирьякова. Им, как и Семаку, желаю удачи, но будет очень тяжело», - считает Рейнгольд.

Напомним, что Сергей Семак после трех лет работы помощником тренеров в «Зените» стал главным тренером «Уфы».  

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