Валерий Рейнгольд: Желаю удачи Семаку, но будет очень тяжело
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».
«Хочется пожелать Семаку хороших результатов. Нужно проявлять себя. Многое зависит от резерва и финансовых возможностей. Одно дело – сидеть за спиной главного тренера и валять дурака. Другое дело сама работа главным тренером. Сразу будут требовать результата.
Например, как проявил себя Дмитрий Хохлов в «Кубани». Без работы до сих пор. Под жирным вопросом сейчас будущее Игоря Шалимова и Сергея Кирьякова. Им, как и Семаку, желаю удачи, но будет очень тяжело», - считает Рейнгольд.
Напомним, что Сергей Семак после трех лет работы помощником тренеров в «Зените» стал главным тренером «Уфы».
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