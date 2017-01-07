Владимир Ткаченко: ЦСКА и «Реал» будут играть в финале Евролиги

Бывший центровой ЦСКА Владимир Ткаченко поделился мнением о поражении армейцев от «Реала» (85:95) в регулярном чемпионате Евролиги.

После 16-ти туров российский клуб возглавляет турнирную таблицу с 12 победами, испанская команда идет второй, выиграв на один матч меньше.

«Ничего такого страшного не происходит. Сейчас сезон Евролиги долгий, так что такое бывает у каждой команды, - цитирует Ткаченко «Р-Спорт». - Более того, ЦСКА продолжает лидировать. Вот с «Реалом» было все на равных, а в конце Нандо Де Коло и Милош Теодосич захотели сами все решить, но не получилось. Да и проиграли армейцы сильной команде на выезде. Димитрис Итудис сделает правильные выводы. На мой взгляд, в финале Евролиги этого сезона будут играть именно ЦСКА и «Реал».

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет 13 января дома с «Миланом».