Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Ткаченко: ЦСКА и «Реал» будут играть в финале Евролиги

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший центровой ЦСКА Владимир Ткаченко поделился мнением о поражении армейцев от «Реала» (85:95) в регулярном чемпионате Евролиги.

После 16-ти туров российский клуб возглавляет турнирную таблицу с 12 победами, испанская команда идет второй, выиграв на один матч меньше.

«Ничего такого страшного не происходит. Сейчас сезон Евролиги долгий, так что такое бывает у каждой команды, - цитирует Ткаченко «Р-Спорт». - Более того, ЦСКА продолжает лидировать. Вот с «Реалом» было все на равных, а в конце Нандо Де Коло и Милош Теодосич захотели сами все решить, но не получилось. Да и проиграли армейцы сильной команде на выезде. Димитрис Итудис сделает правильные выводы. На мой взгляд, в финале Евролиги этого сезона будут играть именно ЦСКА и «Реал».

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет 13 января дома с «Миланом».

Матч

Реал - ЦСКА - 95:85

Место и дата

06 января 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Курбанов: ЦСКА в первую очередь надо наладить игру в защитеФорвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение от «Реала» (85:95) в 16-м раунде регулярного чемпионата Евролиги.Кайл Хайнс: ЦСКА находится в трудном положении после трех кряду поражений в ЕвролигеЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал поражение команды от мадридского «Реала» в матче регулярного сезона Евролиги.Димитрис Итудис: Везет тем, кто проявляет больше желания и решительностиГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Реала» в выездном матче Евролиги похвалил соперника за решительность и желание победить.ЦСКА уступил «Реалу», проиграв третий матч Евролиги подрядБаскетболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 16-го тура регулярного сезона Евролиги переиграли московский ЦСКА.Евролига «Реал» – ЦСКА (95:85). Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и московским ЦСКА.Евгений Пашутин: Нужно проанализировать случившееся и вынести урокиГлавный тренер казанского УНИКСА Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных от «Басконии» (70:102) в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Баскония» разгромила УНИКС в ЕвролигеВ матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» на домашней площадке разгромила казанский УНИКС со счетом 102:70 (25:15, 28:21, 24:14, 25:20).Евгений Пашутин: Отправляемся в Виторию за победойГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин перед матчем 16-го тура регулярного сезона Евролиги против «Басконии» отметил решительный настрой подопечных.Президент УНИКСа: Равноценной замены Лэнгфорду не найтиПрезидент казанского УНИКСа Евгений Богачев признался, что лидер его клуба – 33-летний американский защитник Кит Лэнгфорд – на данный момент незаменим.Никола Мелли – самый ценный игрок Евролиги в декабреФорвард немецкого «Бамберга» Никола Мелли был признан самым ценным игроком баскетбольной Евролиги в декабре, сообщает официальный сайт турнира.Аарон Джексон: Финал четырех Евролиги нужно перенести из СтамбулаЗащитник ЦСКА Аарон Джексон призывает перенести Финал четырех баскетбольной Евролиги из Стамбула. В связи с недавним терактом он считает, что могут возникнуть проблемы с безопасностью.Лэнгфорд второй раз подряд стал MVP тура в ЕвролигеИгрок УНИКСа Кейт Лэнгфорд признан самым ценным игроком 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.Хоаким Колом: У УНИКСа положительная динамика, и это радуетИспанский защитник казанского УНИКСа Хоаким Колом после победы над греческим «Панатинаикосом» в матче 15-го тура Евролиги отметил преображение своей команды после большого перерыва.Латавиос Уильямс: Лэнгфорд не перестает удивлять в ЕвролигеАмериканский форвард УНИКСа Латавиос Уильямс считает, что его партнер по команде Кит Лэнгфорд провел невероятный матч против греческого «Панатинаикоса» в Евролиге.Кит Лэнгфорд: После большого перерыва, я, как и весь УНИКС, стал более агрессивнымЛучший бомбардир Евролиги защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над греческим «Панатинаикосом» в матче Евролиги признался, что на нем часто и жестко фолили.«Барселона» обыграла «Дарушафаку» Дэвида БлаттаБаскетболисты «Барселоны» в домашнем матче 15-го тура регулярного сезона Евролиги переиграли турецкую «Дарушафаку», возглавляемую бывшим наставником сборной России Дэвидом Блаттом.Спортивный директор «Црвены Звезды»: Ансамбль Александрова получил известность в Сербии еще до трагедииСпортивный директор баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Давор Ристович сообщил, что ансамбль имени Александрова, основной состав которого погиб в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем, получил известность в Сербии еще до трагедии.Спортивный директор «Црвены Звезды»: Идея почтить память жертв катастрофы Ту-154 принадлежит болельщикамСпортивный директор баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Давор Ристович сообщил, что идея почтить память погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем перед матчем Евролиги «Црвена Звезда» - ЦСКА принадлежит болельщикам.Хави Паскуаль: УНИКС провел лучше последние минуты матча, поэтому и победилГлавный тренер «Панатинаикоса» Хави Паскуаль поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в регулярном чемпионате Евролиги. Напомним, что его команда уступила со счетом 81:83.Евгений Пашутин: Мы не могли сдаваться при такой поддержке болельщиковГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Панатинаикоса» в регулярном чемпионате Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 83:81.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Онлайн
Футбол
Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду»
Биатлон
Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Футбол
Руни забил 249-й гол и догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Дубль Лемтюгова помог «Авангарду» обыграть «Локомотив»
Футбол
Валерий Рейнгольд: Желаю удачи Семаку, но будет очень тяжело
Биатлон
Антон Бабиков: На третьем рубеже меня просто сдувало
Футбол
Агент: Луческу не намерен отпускать Кришито. Ситуация с Боккетти, надеюсь, скоро разрешится
Футбол
Спортивный директор «Краснодара»: Мы не планируем расставаться со Смоловым, но готовы рассмотреть предложение
Теннис
Каролина Плишкова выиграла турнир в Брисбене
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости