Сергей Карякин: Два дня отдыха позволят восстановиться и приступить к гонке с новыми силами

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал отмену шестого этапа ралли-марафона.

«Шестой этап отменен, все отдыхаем. Ливни в Боливии размыли трассу и сделали ее непригодной для прохождения в боевом режиме настолько, что уже вчера часть пятого этапа была сокращена для гонщиков. Этап закончился на первом рубеже спецучастка, на 219 км маршрута. Участники не проходили вторую часть спецучастка после зоны нейтрализации, так как дороги на пути к Оруро оказались размыты.

Не только участники, но и пресса, и «ассистанс» такому положению только рады – после непростых погодных условий, два дня отдыха позволят восстановиться и приступить к гонке с новыми силами», - написал в инстаграме Карякин.

Россиянин в общем зачете занимает второе место, уступая французу Симону Витсу 8 минут 14 секунд.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.