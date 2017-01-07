Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду»

«Реал» дома крупно обыграл «Гранаду» (5:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

Хозяева поля еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи, отправив четыре мяча в ворота соперника. Отличились Иско (12-я и 31-я минуты), Карим Бензема (20-я) и Криштиану Роналду (27-я).

Во втором тайме Карлос Каземиро забил пятый мяч.

Мадридцы набрали 40 очков и теперь на шесть баллов опережают идущую второй «Барселону». У «Гранады» 9 очков и 19-е, предпоследнее место.

В следующем туре «Реал» 15 января сыграет на выезде с «Севильей», а «Гранада» в тот же день примет «Осасуну».