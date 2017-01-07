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Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду»
Источник: Reuters

«Реал» дома крупно обыграл «Гранаду» (5:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

Хозяева поля еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи, отправив четыре мяча в ворота соперника. Отличились Иско (12-я и 31-я минуты), Карим Бензема (20-я) и Криштиану Роналду (27-я).

Во втором тайме Карлос Каземиро забил пятый мяч.

Мадридцы набрали 40 очков и теперь на шесть баллов опережают идущую второй «Барселону». У «Гранады» 9 очков и 19-е, предпоследнее место.

В следующем туре «Реал» 15 января сыграет на выезде с «Севильей», а «Гранада» в тот же день примет «Осасуну». 

Матч

Реал - Гранада - 5:0 (4:0)

Голы

Иско 12 (1:0). Бензема 20 (2:0). Роналду 27 (3:0). Иско 32 (4:0). Каземиро 58 (5:0).

Состав

Реал: Навас, Марсело (Коэнтрау, 68), Варан, Начо, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Родригес, 46), Модрич, Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема

Гранада: Очоа, Ломбан, Табану (Понсе, 77), Силва Г., Везу, Тито, Агбо (Маркес, 60), Сампер, Перейра, Бога (Буэно, 65), Кравец

Предупреждения:

Каземиро, 71 - Сампер, 44; Агбо, 57; Силва Г., 70; Табану, 72

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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