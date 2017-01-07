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Руни забил 249-й гол и догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Уэйн Руни
Уэйн РуниИсточник: Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни на седьмой минуте кубкового матча с «Редингом» открыл счет во встрече точным ударом в дальний угол.

Таким образом Руни забил свой 249-й гол за «красных дьяволов» во всех турнирах и сравнялся по этому показателю легендарным Бобби Чарльтоном, с которым теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Напомним, что в данную минуту в матче «Манчестер Юнайтед» - «Рединг» идет второй тайм. Счет 2:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

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