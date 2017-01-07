Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Российский
биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров в рамках
четвертого этапа Кубка IBU, который
проходит в итальянском Мартелло.
Вторым стал норвежец Мартин Фемстейневик, замкнул тройку лидеров немецкий
спортсмен Михаэль Вальляйтнер.
Стоит отметить, это первая победа россиянина международных соревнованиях после отбытия дисквалификации.
Кубок IBU
Четвертый этап
Мартелло (Италия)
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Александр Логинов (Россия) — 24.34,0 (2 промаха)
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +44,2 (0)
3. Михаэль Вильляйтнер (Германия) +1.23,4 (1)
...9. Алексей Волков (Россия) +1.44,2 (4)
...12. Тимур Махамбетов (Россия) +1.52,2 (1)
...17. Александр Поварницын (Россия) +2.18,8 (4)
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