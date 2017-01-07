Василий Карасев: У «Химок» явный лидер – Швед. Но и остальные игроки не менее опасны

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ – «Химках».

– Нас ждет серьезная игра. «Химки» усилили состав, поменяли игроков и играют сейчас хорошо, все в строю. Поэтому действительно будет сложная игра. Все будет зависеть от нас, как мы сыграем в защите, как справимся с лидерами подмосковной команды. Против такого соперника одной защитой сложно выиграть, нужно обязательно забивать свои свободные мячи.

У них хорошая, сбалансированная команда. Есть явный лидер – это Швед, которому нужно уделить особое внимание. Но и остальные игроки не менее опасны. Тот же Пуллен, Роулэнд, Тодорович. Есть и российские ребята: Моня, Вяльцев. Закрыв одного Шведа, мы не можем гарантировать себе победу, поэтому нужно играть со всеми, защищаться всей командой и затем выбегать в быструю атаку. Потому что в позиционной игре мы ничем не сильнее «Химок», нам нужно будет навязать сопернику свою игру, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» и «Химки» встретятся друг с другом 8 января в Санкт-Петербурге. Матч пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Команды провели в Единой лиге по десять матчей. Химчане одержали восемь побед и расположились на третьем месте. «Зенит», выигравший семь встреч, идет на пятой позиции.