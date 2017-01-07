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Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистов

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.

- Генеральный секретарь IBU Николь Реш рассказала нам, что сейчас доказательства есть только по двум спортсменам, которые уже отстранены. По 29 оставшимся биатлонистам доказательств пока нет. И IBU решил их не отстранять. И это правильное решение. Пока нет фактов, ты не виновен.

Антон сказал, как непросто ему слушать все эти обвинения в адрес России. Было приятно, что он высказался. Мы с ним тепло дружим. И я рад, что сейчас он может соревноваться со мной на Кубке мира. Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первый попросил Антона не выходить на старт. Но доказательств нет. И он такой же, как и я. ему нельза запрещать соревноваться, только потому что он — русский, - передает слова Фуркада «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.
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