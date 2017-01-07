Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистов
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.
- Генеральный секретарь IBU Николь Реш рассказала нам, что сейчас доказательства есть только по двум спортсменам, которые уже отстранены. По 29 оставшимся биатлонистам доказательств пока нет. И IBU решил их не отстранять. И это правильное решение. Пока нет фактов, ты не виновен.
Антон сказал, как непросто ему слушать все эти обвинения в адрес России. Было приятно, что он высказался. Мы с ним тепло дружим. И я рад, что сейчас он может соревноваться со мной на Кубке мира. Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первый попросил Антона не выходить на старт. Но доказательств нет. И он такой же, как и я. ему нельза запрещать соревноваться, только потому что он — русский, - передает слова Фуркада «Матч ТВ».Напомним, что ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.