Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Ак Барс0 : 2Металлург
Хоккей  Динамо Рига0 : 0СКА
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Минск1 : 2ЦСКА
Теннис  Маррэй0:1Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юсков – третий на дистанции 500 м на ЧЕ в классическом многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в голландском Херенвене чемпионате Европы по конькобежному спорту мужчины провели первый старт в классическом многоборье – на дистанции 500 м.

Лучшее время показал норвежец Синдре Хенриксен (36,30). Вторым стал Ян Блокхайзен из Голландии (36,43).

Третий результат – у россиянина Дениса Юскова.

Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Классическое многоборье
Мужчины. 500 м

1. Синдре Хенриксен (Норвегия) 36,30
2. Ян Блокхайзен (Голландия) - 36,43
3. Денис Юсков - 36,44
...9. Сергей Трофимов - 36,91
...12. Данил Синицин (все - Россия) – 37,11

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер сборной России: Кулижников вошел в заявку на чемпионат ЕвропыТренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев сообщил состав национальной команды на чемпионат Европы.Юсков одержал победу на дистанции 1000 м на чемпионате РоссииКонькобежец Денис Юсков одержал победу на дистанции 1000 метров на чемпионате России, который проходит в Коломне.Юсков занял второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мираНа этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования у мужчин на дистанции 1500 метров. В тройку призеров попал россиянин Денис Юсков.Кулижников и Юсков выступят на этапе Кубка мира в ХеренвенеСтал известен состав сборной России по конькобежному спорту на этап Кубка мира в Херенвене, сообщает «Р-Спорт».Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в АстанеРоссийский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.Юсков получил травму, споткнувшись о свои кроссовкиРоссийский конькобежец Денис Юсков объяснил, почему не вышел на старт на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Нагано.Денис Юсков: На более быстром льду тройка призеров на 1500 м поменяетсяТрехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков оценил свое выступление на первом этапе Кубка мира в Харбине.Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на Кубке мира в КитаеРоссийский конькобежец Денис Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.Денис Юсков: Спинным мозгом чувствовал, что говорят: русский жрет допингДенис Юсков: Спинным мозгом чувствовал, что говорят: русский жрет допингРоссийский конькобежец рассказал «Советскому спорту» о том, как скоро собирается побить мировой рекорд на коронной дистанции.Денис Юсков: Олимпиада в Рио оставила ощущение несправедливостиТрехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров Денис Юсков рассказал о том, как следил за Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, и высказался о ситуации с разрешением некоторым спортсменам принимать запрещенные вещества по медицинским показателям.Денис Юсков: Не могу допустить мысль о том, что кто-то подбросил Кулижникову мельдонийТрехкратный чемпион мира российский конькобежец Денис Юсков прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом его товарища по команде Павла Кулижникова.Денис Юсков: Нужно было не проиграть Нюйсу и Мантиа, время было неважноРоссийский конькобежец Денис Юсков рассказал, что на дистанции 1500 метров на заключительном этапе Кубка мира в Херенвене ставил цель – не проиграть голландцу Кьелду Нюйсу, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете на этой дистанции.Юсков стал первым в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метровРоссийский конькобежец Денис Юсков занял первое место в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров.Юсков завоевал бронзу в финале Кубка мира на дистанции 1000 метровНа финале Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин. Третье место занял российский спортсмен Денис Юсков.Алексей Кравцов: Последствия травмы Юскова не угрожают его выступлению в финале Кубка мираПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что последствия травмы трехкратного чемпиона мира в конькобежном спорте россиянина Дениса Юскова не угрожают его выступлению в финале Кубка мира в Херенвене.Юсков снялся с чемпионата мира по классическому многоборьюТрехкратный чемпион мира по классическому многоборью Денис Юсков снялся с чемпионата мира в Берлине.Юсков снялся с чемпионата мира в классическом многоборьеНакануне Юсков показал лучший результат на дистанции 500 метров и должен был выступить на дистанции 5000 метров.Денис Юсков: На ЧМ в классическом многоборье постараюсь заработать преимущество на 500 и 1500 метровТрехкратный чемпион мира Денис Юсков заявил, что его участие в 10-километровом забеге на чемпионате мира по классическому многоборью будет зависеть от самочувствия.Константин Полтавец: Мы должны стать законодателями мод в конькобежном спортеКонстантин Полтавец: Мы должны стать законодателями мод в конькобежном спортеГлавный тренер сборной России подвел итоги чемпионата мира на отдельных дистанциях, очертил проблемы и наметил следующие цели.Денис Юсков: Золото и серебро – это круто!Российский конькобежец Денис Юсков поделился впечатлениями после сегодняшних соревнований на чемпионате мира. Напомним, что он завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров.
Главные новости
Хоккей
«Динамо» (Рига) – СКА. Онлайн
Теннис
Медведев обыграл Селу и вышел в финал турнира в Ченнаи
Футбол
Уэйн Руни: Это честь быть рядом с сэром Бобби
Футбол
«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без поражений
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии
Биатлон
Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-я
Конькобежный спорт
Юсков – третий на дистанции 500 м на ЧЕ в классическом многоборье
Футбол
Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду»
Биатлон
Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Хоккей
Дубль Лемтюгова помог «Авангарду» обыграть «Локомотив»
все новости
Денис Юсков
Денис Юсковвсе новости