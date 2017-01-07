Юсков – третий на дистанции 500 м на ЧЕ в классическом многоборье
На проходящем в голландском Херенвене чемпионате Европы по конькобежному спорту мужчины провели первый старт в классическом многоборье – на дистанции 500 м.
Лучшее время показал норвежец Синдре Хенриксен (36,30). Вторым стал Ян Блокхайзен из Голландии (36,43).
Третий результат – у россиянина Дениса Юскова.
Херенвен
(Голландия)
Чемпионат Европы
Классическое многоборье
Мужчины. 500 м
1. Синдре
Хенриксен (Норвегия) 36,30
2. Ян Блокхайзен (Голландия) - 36,43
3. Денис Юсков - 36,44
...9. Сергей Трофимов - 36,91
...12. Данил Синицин (все - Россия) – 37,11
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