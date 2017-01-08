День в истории. Дмитрию Галямину – 54 года!

8 января свой 54-й день рождения отмечает бывший защитник московского ЦСКА и испанского «Эспаньола» Дмитрий Галямин.

Дмитрий Галямин начинал с дворового футбола. Вместе с командой участвовал в турнире «Кожаный мяч». Когда Дмитрию было 9 лет, его команда провела товарищеский матч против сверстников из спартаковской школы, куда Галямина и пригласили.

В 18-летнем возрасте Галямин оказался в ЦСКА. В составе армейского клуба он выступал на протяжении 11 лет, и в составе которого стал чемпионом последнего чемпионата СССР в 1991 году. Забил гол в ворота московского «Динамо», ставшего для ЦСКА «золотым».

В высшей лиге чемпионата СССР Дмитрий Галямин провел 146 матчей, забил три гола.

В самом конце первого сезона в «Эспаньоле» получил перелом голеностопа. Эта травма сказалась на последующей карьере игрока - за ней последовали другие травмы и операции. Тем не менее, сезон 1993/94 провел почти полностью, был основным игроком команды.

Главный тренер сборной России Павел Садырин взял игрока на чемпионат мира-1994 в США. На турнире Дмитрий Галямин провел игру против сборной Швеции, где россияне уступили 1:3. Эта игра стала последней для Дмитрия в составе национальной команды.

В качестве тренера Дмитрий Галямин работал в испанских клубах «Паламос» и «Эспаньол», а также в российских – питерском «Динамо», «Кристалле», «Химках», «Томи», «Анжи», нальчикском «Спартаке» и подмосковном «Сатурне». После этого работал в структуре «Зенита» и московского «Динамо».