День в истории. Дмитрию Галямину – 54 года!
8 января свой 54-й день рождения отмечает
бывший защитник московского ЦСКА и испанского «Эспаньола» Дмитрий Галямин.
Дмитрий Галямин начинал с дворового футбола.
Вместе с командой участвовал в турнире «Кожаный мяч». Когда Дмитрию было 9 лет,
его команда провела товарищеский матч против сверстников из спартаковской
школы, куда Галямина и пригласили.
В 18-летнем возрасте Галямин оказался в ЦСКА.
В составе армейского клуба он выступал на протяжении 11 лет, и в составе
которого стал чемпионом последнего чемпионата СССР в 1991 году. Забил гол в
ворота московского «Динамо», ставшего для ЦСКА «золотым».
В высшей лиге чемпионата СССР Дмитрий Галямин
провел 146 матчей, забил три гола.
В самом конце первого сезона в «Эспаньоле»
получил перелом голеностопа. Эта травма сказалась на последующей карьере игрока
- за ней последовали другие травмы и операции. Тем не менее, сезон 1993/94
провел почти полностью, был основным игроком команды.
Главный тренер сборной России Павел Садырин
взял игрока на чемпионат мира-1994 в США. На турнире Дмитрий Галямин провел
игру против сборной Швеции, где россияне уступили 1:3. Эта игра стала последней
для Дмитрия в составе национальной команды.
В качестве тренера Дмитрий Галямин работал в
испанских клубах «Паламос» и «Эспаньол», а также в российских – питерском
«Динамо», «Кристалле», «Химках», «Томи», «Анжи», нальчикском «Спартаке» и
подмосковном «Сатурне». После этого работал в структуре «Зенита» и московского
«Динамо».