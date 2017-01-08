Единая лига ВТБ. «Зенит» - «Химки». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и подмосковные «Химки».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Химки» и «Зенит» входят в лидирующую группу Единой лиги ВТБ. Химчане из десяти стартовых матчей выиграли восемь и расположились на четвертом месте в таблице. В активе «Зенита» семь викторий – он идет пятым.