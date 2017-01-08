Единая лига ВТБ. «Зенит» - «Химки». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В воскресенье в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграют «Зенит»
из Санкт-Петербурга и подмосковные «Химки».
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Химки» и «Зенит» входят в лидирующую группу Единой лиги ВТБ. Химчане из десяти стартовых матчей выиграли восемь и расположились на четвертом месте в таблице. В активе «Зенита» семь викторий – он идет пятым.
Матч
Место и дата
08 января , СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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