Сабликова победила в забеге на 5000 м, Граф – пятая
На
чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском
городе Херенвен, в классическом многоборье на дистанции 5000 метров победу
одержала чешская спортсменка Мартина Сабликова.
Второе место досталось конькобежке из Голландии Ирэне Вюст, а ее соотечественница
Ивонн Наута замкнула тройку лидеров.
Россиянка Ольга Граф стала пятой.
Чемпионат Европы
Классическое многоборье
Женщины.
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 6.57,47
2. Ирэн Вюст (Нидерланды) — 7.03,54
3. Ивонн Наута (Нидерланды) — 7.05,41
...5. Ольга Граф (Россия) — 7.11,98
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