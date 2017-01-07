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Сабликова победила в забеге на 5000 м, Граф – пятая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском городе Херенвен, в классическом многоборье на дистанции 5000 метров победу одержала чешская спортсменка Мартина Сабликова.

Второе место досталось конькобежке из Голландии Ирэне Вюст, а ее соотечественница Ивонн Наута замкнула тройку лидеров.

Россиянка Ольга Граф стала пятой.

Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Классическое многоборье
Женщины. 5000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 6.57,47
2. Ирэн Вюст (Нидерланды) — 7.03,54
3. Ивонн Наута (Нидерланды) — 7.05,41
...5. Ольга Граф (Россия) — 7.11,98

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