«Арсенал» сыграет с «Лудогорцем» и «Шахтером» на первом сборе в Турции

Футболисты тульского «Арсенала» 12 января отправятся на свой первый сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На сборах 19 января «Арсенал» сыграет против участника плей-офф Лиги Европы «Лудогорца», а 23 числа тульская команда встретится с карагандинским «Шахтером».

12 января @pfc_arsenal отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где команда проведёт два контрольных матча. #АрсеналТула pic.twitter.com/jmFkauac94 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 7 января 2017 г.

Напомним, что после первой части чемпионата тульский «Арсенал», набрав 12 очков в 17 встречах. занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.