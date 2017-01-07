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«Арсенал» сыграет с «Лудогорцем» и «Шахтером» на первом сборе в Турции

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Футболисты тульского «Арсенала» 12 января отправятся на свой первый сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На сборах 19 января «Арсенал» сыграет против участника плей-офф Лиги Европы «Лудогорца», а 23 числа тульская команда встретится с карагандинским «Шахтером».

Напомним, что после первой части чемпионата тульский «Арсенал», набрав 12 очков в 17 встречах. занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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