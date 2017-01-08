«Заречье-Одинцово» уверенно обыграло «Енисей»
Волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» в домашнем матче
11-го тура чемпионата России обыграли «Енисей» из Красноярска.
Встреча, прошедшая в субботу в Подмосковье, завершилась победой хозяек
паркета в трех партиях – 3:0 (25:11, 25:18, 26:24). Матч продолжался менее
полутора часов.
Таким образом, казанское «Заречье» набрало 18 очков и вышло на пятое
место в турнирной таблице чемпионата. У «Енисея» осталось 16 очков. Он идет
шестым.
В матчах следующего тура «Заречье-Одинцово» 14 января в гостях сыграет
против «Ленинградки», а «Енисей» днем позже примет саратовский «Протон».
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