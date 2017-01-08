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«Заречье-Одинцово» уверенно обыграло «Енисей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России обыграли «Енисей» из Красноярска.

Встреча, прошедшая в субботу в Подмосковье, завершилась победой хозяек паркета в трех партиях – 3:0 (25:11, 25:18, 26:24). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, казанское «Заречье» набрало 18 очков и вышло на пятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Енисея» осталось 16 очков. Он идет шестым.

В матчах следующего тура «Заречье-Одинцово» 14 января в гостях сыграет против «Ленинградки», а «Енисей» днем позже примет саратовский «Протон».

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