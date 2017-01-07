Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-я

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Андрес Бессеберг: Отстраним действующих спортсменов, если докажут, что они принимали допинг Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг заявил, что если выяснится, что допинг принимали действующие биатлонисты, то они будут немедленно отстранены от соревнований.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира в Оберхове Со 2 по 8 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Коукалова стартует первой в спринте в Оберхофе, Подчуфарова - 4-й, Акимова - 12-й Сегодня в 16:15 мск состоится женская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.