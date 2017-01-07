Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-я
Французская
биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования в рамках четвертого
этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
Второй стала чешская спортсменка Габриэла Коукалова. Замкнула тройку лидеров Кайса Мякяряйнен (Финляндия).
Лучшей из россиянок на трассе сегодня стала Ульяна Кайшева (27-е место).
«Советский спорт» провел текстовую трансляцию этой гонки.
Кубок мира
Четвертый этап
Оберхоф (Германия)
Женщины
Гонка преследования. 10 км
1. Мари Дорен-Абер (Франция) – 34.33,3 (2 промаха)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – отставание 38,8 (3)
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +1.19,1 (4)
4. Марен Хаммершмидт (Германия) – 2.05,9 (5)
5. Анаис Бесконд (Франция) – 2.13,3 (2)
...27. Ульяна Кайшева (Россия) – +3.56,2 (5)
28. Екатерина Глазырина (Россия) – +3.58,9 (4)
29. Ольга Подчуфарова (Россия) – +4.01,7 (3)
...32. Татьяна Акимова (Россия) – +4.11,2 (7)
33. Ирина Услугина (Россия) – +4.22,2 (4)
34. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +4.25,5 (6)